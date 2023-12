Paul McCartney brincou com o público, falou "trem bom" e empolgou 40 mil pessoas na Arena MRV

A turnê “Got back” se despede do Brasil no próximo dia 16, no Rio de Janeiro, depois de passar por Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba.

O último show do atual giro de Paul McCartney pelo país ocorrerá no Maracanã e terá transmissão ao vivo pelo Disney+ e Star+, a partir das 21h15.

A transmissão envolverá mais de 150 profissionais, conforme anunciou a plataforma de streaming. O show tem aproximadamente três horas de duração e contou com estádios lotados e plateias emocionadas, ao ouvir sucessos dos Beatles e da carreira solo do artista.



O perfil oficial do Instagram de Paul McCartney compartilhou nos stories, na tarde de segunda-feira (4/12), a capa do Estado de Minas , que trouxe a cobertura do primeiro dos dois shows que o ex-Beatle fez em Belo Horizonte nesta semana.

O artista se apresentou no domingo (3/12) e na segunda-feira, na Arena MRV. Paul McCartney interagiu com o público arriscando palavras em português e em “mineirês”, conforme registrou a manchete do jornal da edição de segunda-feira. Nos dois shows na capital mineira, Paul teve Milton Nascimento como convidado especial na plateia.