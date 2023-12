A escritora mineira Conceição Evaristo e a multiartista Leila Maria estarão no Museu de Mariana, nesta terça-feira (5/12), e no Museu Boulieu, em Ouro Preto, na quarta-feira (6/12), às 20h, para edição especial do programa "Sílabas e sons" conduzido por Júlio Diniz, professor decano da PUC Rio.

O bate-papo musical explora o universo da literatura ao som de boas músicas. Além disso, o público terá a oportunidade de compreender a trajetória e os talentos de duas personalidades marcantes da cultura brasileira, cujas carreiras são verdadeiramente multifacetadas.

Evaristo, conhecida por obras como “Ponciá Vicêncio”, destaca-se pelo empoderamento feminino e pela denúncia veemente da discriminação racial em suas obras.

A carioca Leila Maria, por sua vez, possui mais de 30 anos de carreira como jornalista, cantora, compositora e professora. Seu mais recente lançamento, o álbum “Ubuntu” (2022), conta com participações especiais de Maria Bethânia. Ingressos mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um agasalho.