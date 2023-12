Netuno direto em Peixes

Netuno volta ao movimento direto em Peixes. Após meses de reflexão sobre nossas motivações mais sutis podemos expressar nossas emoções com mais clareza, agir com mais amplitude em termos espirituais e também tocar em frente nossos sonhos. Força espiritual e subconsciente sendo canalizada no plano exterior.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua conexão com seu subconsciente está forte e fica mais evidente a partir de agora. Busque realizar aquilo que sua sensibilidade lhe peça. Medite, reze, ore, faça arte, recite mantras, ouça boas músicas, faça uma boa psicoterapia, etc. Tudo aquilo que lhe servir como fonte útil de trabalho com sua sensibilidade será excelente neste período.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua sensibilidade para com as pessoas estará mais aguçada. O terreno das amizades pode lhe pedir amor desprendido, acolhimento e mesmo sacrifícios. Busque estar com grupos nos quais haja liberdade de expressão afetiva e da sensibilidade. Trabalhos de caridade e pelo planeta em alta. Use de sua sensibilidade para auxiliar a quantos puder e inovar.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua sensibilidade se volta muito para a carreira. Pode ser que esta área da sua vida lhe demande muita entrega, mesmo a necessidade de fazer extra e se doar mais em prol do trabalho. Sua autoridade estará ainda mais ligada à sua sensibilidade e as pessoas podem lhe procurar pedindo auxílio. Forte magnetismo para transformar os caminhos no mundo.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A intensidade e fervorosidade de sua fé se farão mais intensas neste período. Pode ser também suas crenças, seus princípios e visões de mundo que se intensificam. Seja como for, a expressão de seu estilo de vida e crenças se fará mais intensamente. Também a necessidade de buscar liberdade e amplidão. Fé fluida e mística favorecida.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Estará mais intenso na expressão afetiva e sexual. A necessidade de uma relação profunda, como numa "comunhão de almas" estará alta. A intensidade de suas emoções pode e deve ser trabalhada agora. Aprender a sacrificar emoções negativas, fluindo mais e amando de maneira mais desapegada. Busque entrega na afetividade compartilhada.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua sensibilidade para com o outro tem sido muito trabalhada e agora é chegado o momento de expressá-la mais claramente. Doar seu amor ao outro será gratificante. Em outros casos pode ser o oposto, que seus sentimentos lhe peçam deixar o outro ir. Seja como for, permita que sua sensibilidade lhe mostre o melhor caminho. Mais empatia para com os outros.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Estará mais entregue ao trabalho, às rotinas e sua capacidade de ser útil. Use de sensibilidade e intuição para realizar suas tarefas e também para lidar com colegas de trabalho com um olhar mais compassivo. Sua saúde está relacionada aos seus estados emocionais, portanto cuide bem deste lado. Práticas que conectam corpo, mente e espírito beneficiadas.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua necessidade de autoexpressão artística, romântica e espiritual está em alta. Terá muito mais sensibilidade e refinamento na expressão de si mesmo. Viva romances e aventuras, mas evite idealizações. Sua sensibilidade neste período será uma grande força que deve ser canalizada com criatividade. Expressão emocional e artística em plenitude, assim como expressão de um amor mais altruísta e desapegado.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções pessoais ganham força neste período. Estará mais ligado aos desejos de afeto, ao familiar e um tanto nostálgico. Pode ser que também esteja num período que lhe pede sacrifício das infantilidades, dos apegos familiares e ao passado. Aprenda a fluir com a força de seus sentimentos. Bom para transcender emoções antigas e questões do passado.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente estará mais fluida, subjetiva e intuitiva. Terá muito o que falar, mas cuidado para não simplesmente soltar palavras com uma força oceânica, mas saiba refinar e usar o dom da comunicação para a cura, o amor e o acolhimento. Saiba também o valor do silêncio na hora certa. Conexão mental com planos mais sutis e espirituais.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua sensibilidade para ganhar dinheiro e mergulhar no mundo material estará em alta neste período. Use de seu forte magnetismo para atrair os recursos necessários. Mas saiba também ter a sabedoria do desapego, doando aquilo que não lhe serve mais. Valores espirituais proeminentes. Entrega aos valores materiais, mas também vivendo os espirituais.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Netuno, seu planeta regente, volta ao movimento direto. Todas as suas qualidades ganham força de expressão: sua compaixão, sensibilidade, espiritualidade, intensidade emocional e imaginação. Este período lhe pede que faça o seu melhor, já que está sendo convidado a trabalhar em sua vibração de nascimento. Busca por amor universal e transcendência.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique