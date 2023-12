TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A mente se volta agora para a necessidade de expansão e crescimento. Você tende a ser mais realista neste tópico, mas não deixe de crescer por isso. Estará se questionando mais o sentido da vida, o que lhe move, quais são seus princípios e ética. Comunique o que acredita com realismo. Pense grande, mas sem perder a realidade de vista.

Lua Minguante em Virgem

A Lua entra na fase Minguante no signo de Virgem. Somos chamados a ter mais calma, aterramento e sabedoria. Em especial no cuidado com saúde e rotinas, devemos prezar a qualidade e saber o tempo certo das coisas. O trabalho pede uso de discernimento emocional. Também é um bom momento para ter uma visão mais crítica e madura sobre as próprias emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique