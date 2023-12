ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede conexão com o mundo material e seu andamento. Todavia você deve fazer isto com mais realismo, calma e discernimento. Busque usar da sabedoria da experiência para realizar com mais qualidade e eficiência. Bom momento para se repensar hábitos, métodos e cuidados com a saúde. Busque dar seu ritmo ao seu dia.

Lua Minguante em Virgem

A Lua entra na fase Minguante no signo de Virgem. Somos chamados a ter mais calma, aterramento e sabedoria. Em especial no cuidado com saúde e rotinas, devemos prezar a qualidade e saber o tempo certo das coisas. O trabalho pede uso de discernimento emocional. Também é um bom momento para ter uma visão mais crítica e madura sobre as próprias emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique