Comunicação aterrada

O sextil entre Mercúrio em Capricórnio e Saturno em Peixes traz para hoje uma energia de aterramento mental. Estamos mais pragmáticos e realistas, mas também reconhecendo nossas questões emocionais de forma madura e analisando tudo muito objetivamente. Capacidade de se comunicar com mais maturidade, autoridade e na medida certa.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente está voltada para a carreira, os compromissos, sua autoridade e propósitos no mundo material. Todavia, há um aspecto que lhe conecta com um senso de propósito mais emocional e espiritual. Isso lhe facilita enxergar as melhores possibilidades e alternativas, não na visão do mundo, mas naquela fiel à sua essência e espiritualidade. Autorização emocional que facilita a escolha de caminhos materiais.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente está focada em planos futuros, na fé e nas possibilidades. Isso agora vem acompanhado de um senso de responsabilidade e realização social, um facilitando o outro. Está também focado na ética e nas possibilidades de divulgação de seu trabalho para o coletivo. Capacidade de dialogar de forma séria com grupos e nas amizades, mantendo foco em seu eixo ético.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico a Saturno. Você está fazendo profundosmergulhos em suas emoções, o que está lhe facilitando agora reciclar suas energias de realização e autoridade no mundo. Se permita escutar melhor seus instintos e intuição, já que podem lhe auxiliar a tomar as melhores medidas e usar de sua autoridade emocional.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente está voltada para o diálogo e interação com o outro, parcerias, vida social e casamento. Tudo isso carece de uma abordagem séria e agora vem acompanhado de um forte senso de compromisso ético. Busque dialogar sobre o futuro junto ao outro, buscando otimismo, mas também compromisso. Lapidação de arestas comunicativas facilitada.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente está voltada para as questões de ordem prática, rotinas, trabalho e saúde. Todavia, isso vem acompanhado de um forte senso de reestruturação emocional. Questões cotidianas podem lhe servir para lapidar e refinar suas arestas emocionais. Também o lidar com o mundo material lhe desafia a ter mais domínio sobre as próprias emoções e paixões.







VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico a Saturno. Sua mente está voltada para seu poder pessoal e criatividade. O aspecto a Saturno mostra que isso deve se encontrar de maneira harmoniosa na relação com o outro. Terá maturidade para comunicar o que for preciso de maneira pragmática, mas também reconhecendo a sensibilidade alheia.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está focada no campo emocional e pessoal. Está sondando questões do passado, familiares e emocionais. O aspecto benéfico a Saturno lhe traz um tanto mais de senso crítico e objetivo para lapidar as arestas emocionais e enxergar tudo mais objetivamente. Capacidade de trabalhar e servir, mas devendo melhorar a comunicação familiar e das próprias emoções.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente está mais ativa neste período e se conecta agora a um senso de autoridade pessoal grande. Você está mais apropriado de si mesmo e de seus potenciais e agora há facilidade em se comunicar isto. Harmonia entre ser quem você é e interagir com os semelhantes, dentro de um senso de limites justos. Capacidade de escolhas pessoais em alta.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente está mais focada nas questões de ordem material e financeira. Todavia, você também está em um forte processo de amadurecimento emocional, o que facilita agora suas escolhas materiais e objetivas. Você está amadurecendo também o senso de cuidar de si mesmo e isso lhe facilita pensar mais em termos de valor próprio e autocuidado.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto harmônico a Mercúrio. Você está com a mente mais focada e centrada em si mesmo, o que lhe facilita agora comunicar dentro de seus limites e com senso de autoridade. Busque pensar naquilo que é importante para si mesmo e faça escolhas com senso de decisão. Capacidade de lapidar arestas nos estudos e comunicação em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto harmônico a Mercúrio. Sua mente se conecta a planos emocionais, sutis, espirituais e subconscientes, lhe fazendo enxergar realidades maiores. Isso agora lhe facilita o progresso no campo material e financeiro. Busque ouvir sua intuição para concretizar mais suas possibilidades de abundância material e realização.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente está voltada para o coletivo, grupos, amizades, redes sócias, causas e futuro. Saturno se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo mais amadurecimento. Agora você será capaz de se comunicar com todos, mas valendo-se de um senso de maturidade pessoal e limites. Comunicação madura e realista em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique