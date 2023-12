AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A mente se volta agora para as questões subconscientes. Explorar suas emoções com seriedade será importante. Um bom processo terapêutico lhe será um excelente auxiliar. Busque entender com realismo suas motivações emocionais. Conexão e troca também com o plano espiritual. Busque mais meditação e introspecção para entender seu subconsciente.

Mercúrio em Capricórnio

Mercúrio entra em Capricórnio. A mente se volta para tópicos mais realistas e pragmáticos. É preciso lapidar arestas na mente, disciplinar os conteúdos mentais e falar com autoridade e na hora certa. Mente focada em carreira, compromissos e autoridade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique