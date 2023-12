Nem Beyoncé nem Taylor Swift foram os maiores destaques da première de 'Renaissance: a film by Beyoncé' em Londres, na Inglaterra, nesta quinta-feira (30/11). Mesmo com a presença de vários artistas, foi um cãozinho quem roubou a cena.



????VEJA: Simplesmente um doguinho vestido de segurança na première do filme ‘RENAISSANCE’ da Beyoncé. #RENAISSANCEpremiere



pic.twitter.com/B1UXUvVIgY — CHOQUEI (@choquei) November 30, 2023

Isso porque circula nas redes sociais imagens de um cachorro com roupa de segurança em meio ao evento. Nas imagens, o animal aparece hipnotizado pelas luzes do evento. A cena logo viralizou entre os fãs brasileiros da cantora. “É a coisa mais fofa que eu vi hoje”, escreveu um perfil do X. “Até os cachorros são fãs de Beyoncé”, disse outro.

‘Renaissance: a film by Beyoncé’ é um documentário da turnê do álbum ‘Renaissance’, lançado por Queen B em 2022. As apresentações aconteceram nos Estados Unidos, Europa e Canadá. Além de mostrar a performance em cima dos palcos, o longa também traz parte dos bastidores, além de mostrar o esforço criativo da cantora para a concepção da tour.

No último sábado, Beyoncé fez a première mundial do filme nos Estados Unidos. Assim como no evento americano, o tapete vermelho da festa inglesa contou com dezenas de famosos, entre eles a cantora Taylor Swift. A loirinha, que acaba de encerrar sua passagem pelo Brasil, apareceu com um look prateado poderoso. Durante o lançamento do filme da The Eras Tour, Beyoncé compareceu ao evento.

O rapper Will.a.m e a atriz Blake Lively também estavam presentes na noite especial de Queen B. Mas, entre os artistas presentes, o destaque foi a filha mais velha de Beyoncé, Blue Ivy. A garota já havia conquistado os fãs da mãe ao dançar durante alguns shows da turnê Renaissance.

Meu amigos a Beyoncé tá com um cabelo que saiu de Game of Thrones, um salto sem salto, um vestido com flor na bct e interagindo com fãs..



Não tem nada com defeito aqui, parem de reclamar.#RenaissancePremiere pic.twitter.com/TJL76p6SBR — Lília ???? (@Auralizzie) November 30, 2023

Filme milionário

O filme da turnê Renaissance chega aos cinemas dos Estados Unidos e de outros países amanhã (1º/12). Segundo o portal americano Deadline, o longa deve arrecadar entre US$ 30 e US$ 40 milhões apenas no final de semana de estreia. Do total, pelo menos U$ 20 milhões devem ser das bilheterias americanas.

Por conta da proximidade das festas de fim de ano, dezembro é considerado um mês com baixo movimento nos cinemas. Por isso, caso Beyoncé alcance os números estimados, o filme deve bater o recorde de maior estreia para o mês. O recorde atual é de ‘O último samurai’, lançado em 2003. O filme estrelado por Tom Cruise arrecadou US$ 24,2 milhões de bilheteria no fim de semana de estreia.

Além disso, ‘Renaissance: a film by Beyoncé’ tem tudo para se tornar o filme mais lucrativo lançado em dezembro da história do cinema. Atualmente, a liderança é de ‘Frozen 2’, que conquistou U$ 35,1 milhões no primeiro final de semana.

Os fãs brasileiros poderão conferir o filme de Beyoncé a partir do dia 21 de dezembro.