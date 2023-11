Lô Borges gravou álbum com Filarmônica no final de 2022

Nesta sexta-feira (1/12), será lançado o álbum audiovisual “50 anos de música – Ao vivo na Sala Minas Gerais” (Deck), gravado em dezembro de 2022, em BH, por Lô Borges (foto), quinteto DoContra e Orquestra Filarmônica.

Com arranjos de Neto Bellotto e regência do maestro José Soares, o repertório traz clássicos de Lô no projeto comemorativo de meio século de carreira dele. O álbum estará disponível nos aplicativos de música, enquanto o vídeo poderá ser assistido na internet.