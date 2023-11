O arquiteto Gustavo Penna faz palestra gratuita aberta ao público nesta quarta-feira (29/11), às 19h, no auditório da Escola de Arquitetura da UFMG (Rua Paraíba, 697 – Savassi).

Com o tema"50 anos de arquitetura, desenho e palavra", o evento marca cinco décadas de sua trajetória profissional, reconhecida nacional e internacionalmente.

O arquiteto mineiro receberá a homenagem da UFMG por seus 50 anos de formado na instituição, que ressalta a importância de seu legado e contribuição para a arquitetura e para a cidade.

Aos 73 anos de idade, seus traços marcam desde a paisagem da Pampulha, em BH, até as Exposições Universais de Milão (2015) e Dubai (2020). Penna também é vencedor de uma série de prêmios. O mais recente é o ArchDaily Building of the Year 2023, pelo projeto CarmoCoffees, em Três Corações, no Sul de Minas.