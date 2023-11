O escritor Ricardo Prado é o convidado do República Jenipapo de novembro, que será realizado nesta terça-feira (28/11), às 19h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241 – Savassi). O projeto criado pela Jenipapo e pelo projeto República da UFMG, coordenado pela professora Heloisa Starling, tem o objetivo de fomentar um espaço de diálogo aberto em Belo Horizonte.

Prado vai lançar o romance "Os primeiros", volume inicial da trilogia que pretende contar a história do Brasil que deu certo, o Brasil dos seus artistas. O livro percorre os períodos do Brasil Colônia, do Reino Unido e do Primeiro Império, transformações que seu protagonista – o cantor, compositor, regente, mestre de capela, organista, cravista, violista, modinheiro, professor, poliglota e padre José Maurício Nunes Garcia – viveu nas ruas do Rio de Janeiro, nas igrejas e, depois, dentro dos palácios como músico preferido de Dom João, o príncipe e rei que amava a música.

Além do escritor, participam do encontro o historiador e pesquisador Bruno Viveiros e Heloisa Starling. Entrada gratuita.