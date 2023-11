SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está no ápice do ciclo lunar e isso se dá no seu campo dos relacionamentos. Intensidade na busca por parceria ou troca emocional com o outro. Cuidado, porém, com padrões emocionais exagerados. Busque abertura de comunicação emocional com os semelhantes. Você está bem focado em si mesmo, mas também em partilhar sua luz com os semelhantes.

Lua Cheia em Gêmeos

A Lua entra na fase Cheia no signo de Gêmeos. Estamos no ápice do ciclo lunar e com as emoções mais intensificadas. Em Gêmeos há maior abertura emocional para dialogar, interagir e buscar troca de ideias com os semelhantes. O Sol em Sagitário nos traz consciência de nossas visões de mundo e a Lua em Gêmeos nos leva a canalizar isso como força e confiança comunicativa.





Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique