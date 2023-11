O registro ao vivo do show "Que tal um samba?", de Chico Buarque, já está disponível nas plataformas digitais. Ele também será lançado futuramente pela Biscoito Fino nos formatos CD duplo e DVD.

O cantor e compositor saiu em turnê em 2022 com este show, no qual propunha o samba para desconjuro da pandemia e, mais uma vez, fez o público refletir e se emocionar com sua trajetória renovadora desse gênero musical.

No formato físico, são 31 faixas, nas quais as canções ganham expressão inédita em releituras. Chico reúne composições de dimensão social e individual, política e romântica, dentro de sua poética transformadora da lírica brasileira, o que pode ser confirmado em “Tua cantiga”, lundu composto por ele e Cristovão Bastos.

Durante a turnê do ano passado, Chico Buarque dividiu o palco com a cantora Mônica Salmaso. Desde 1975, ano do disco e show com Maria Bethânia, o compositor não dividia um projeto com uma intérprete.