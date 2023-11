O longa tem direção do mineiro César Rodrigues e mostra o casal em duas fases da relação

No longa “Não tem volta”, em cartaz nos cinemas, a cantora, atriz e ex-BBB Manu Gavassi vive a fotógrafa Gabriela, par romântico de Henrique (Rafael Infante), que, em razão do ciúme excessivo do companheiro, resolve terminar o relacionamento para investir na carreira e viajar pelo mundo.

Ele não consegue lidar bem com a separação e, mesmo após um ano do término, Henrique ainda pensa em Gabriela todos os dias, mantém fotos dos dois penduradas em casa e não consegue se envolver com mais ninguém.

Desde que se separaram, o vendedor de carros está surtando aos poucos, endividado, triste e sozinho. Acumula roupas jogadas pela casa, louça sem lavar e ainda recebe uma notificação de despejo. Sem chão, ele perde a vontade de viver e resolve tomar atitudes drásticas. Como não tem coragem de tirar a própria vida, Henrique vai em busca de um assassino de aluguel.



ASSASSINO DE ALUGUEL

Por indicação da funcionária de um restaurante que frequenta ele vai até uma oficina onde encontra Arlindo (Roberto Bomtempo). O matador profissional até chega a se compadecer com a situação do jovem e tenta demovê-lo da ideia de pôr fim à própria vida, mas Henrique não vê outra saída.

Contrato fechado, Arlindo conta ao jovem que a única regra é que o negócio não tem volta, em hipótese alguma. Depois de feito o trato, Henrique esbarra com Gabriela na rua e os dois resolvem sentar para conversar. No reencontro, o casal passa a relembrar os bons momentos juntos, desde quando se conheceram, em uma festa a fantasia.

Namoro reatado, Henrique decide ser o melhor namorado possível e fazer tudo o que não fez no início do relacionamento. Atencioso, romântico e prestativo, ele se torna tudo o que Gabi sempre quis. O casal passa a frequentar bons restaurantes e teatros, faz uma viagem e ele até começa a fazer terapia. Porém, esconde dela o grande segredo: a qualquer momento, ele pode morrer.

Gabriela tem uma personalidade irônica e, às vezes, debochada. Apesar das várias cenas de ação, o filme é principalmente uma comédia, o que faz Manu se sentir em casa. "Faz parte de mim essa ironia", diz a atriz. Ela afirma que sempre soube usar o humor a seu favor ao "pegar inseguranças ou coisas não tão positivas que falavam sobre mim e saber reverter isso, rir de mim mesma e fazer a piada primeiro".

Nos holofotes desde 2010, quando, aos 17 anos, emplacou os hits “Garoto errado” e “Planos impossíveis”, Gavassi se lançou como atriz em 2014, ao viver a vilã Vicki em "Malhação - sonhos". Ela conduziu as carreiras de cantora e atriz em paralelo e, em 2020, teve uma estrondosa passagem pelo “BBB”. Entre seus trabalhos mais recentes está o papel de Milene na série "Maldivas" (2022).

Agora ela aguarda sua estreia no Lollapalooza - está no lineup da edição 2024 - e produz seu próximo álbum, sem deixar de lado seu lado atriz. “Eu sentia por muito tempo que deveria ser fiel a uma categoria e ser boa naquilo. Mas agora perdi essa pressão, sou feliz transitando", afirma.

Infante é conhecido do público por suas esquetes no canal do YouTube Porta dos Fundos, onde atua desde a formação. O humorista também já participou de longas como “Missão cupido” e “Minha família perfeita”. "Comecei num grupo de teatro fazendo improviso com Fabio Porchat e Tatá Werneck", lembra ele. "Fraco, esse grupo", ironiza ela.

A direção de “Não tem volta” é do mineiro nascido em Muriaé César Rodrigues (“Minha mãe é uma peça 2” e “Vai que cola”). Fernando Ceylão, fundador do grupo de stand- up Comédia em Pé, assina o roteiro da comédia romântica.

O filme tem ainda no elenco Diogo Vilela, Betty Gofman, Pietro Barana e Heraldo de Deus, entre outros. Sem estragar a diversão, basta dizer que o final traz grandes reviravoltas para os dois personagens. (Com Folhapress)

“NÃO TEM VOLTA”

(Brasil, 2023, 89 min). Direção: César Rodrigues. Com Manu Gavassi e Rafael Infante. Em cartaz em salas dos shoppings Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Itaú Power, Minas, Monte Carmo, Via, Diamond, Shopping Norte e Big.



NOVIDADES NAS SALAS

Além de “Não tem volta”, outros sete títulos estrearam nesta semana no circuito de salas de Belo Horizonte. Com Lázaro Ramos novamente liderando o elenco, a sequência de “Ó, paí, ó” é outro longa nacional em cartaz, assim como o documentário “Tenho fé” e o relançamento de “Durval Discos” (2002).

“Napoleão”, de Ridley Scott, é destaque entre as estreias de filmes estrangeiros, que incluem os dramas “Culpa e desejo”, de Catherine Breillat (França), e “A força da amizade”, de Jean-Marie Benjamin (Itália). O terceiro título da franquia “Casamento grego” também está em exibição.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes