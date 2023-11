A artista visual Daniela Serruya Kohn, idealizadora d’A Cozinha Nômade e da gastroperformance “Jantar às escuras”, lança, nesta quinta-feira (23/11), o projeto “Mapa dos sentidos: instalação imersiva multissensorial”, no qual o corpo e o alimento são protagonistas.

O trabalho aborda os cinco sentidos – audição, tato, olfato, paladar e visão –, reunidos em instalação interativa em que experiências artísticas são realizadas com a participação do público.

As ações itinerantes vão ocupar três espaços em Belo Horizonte, permanecendo por três dias em cada local: Centro de Atenção Psíquica Freud Cidadão, na Rua Luz, 154 – Serra (de hoje, das 15h às 19h, a 25/11); Parque Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã (de 5 a 7 de dezembro, das 13h às 17h); e Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, no Bairro Santa Inês (de 15 a 17 de dezembro, das 11h às 17h). O acesso é gratuito, por ordem de chegada.