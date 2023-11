Depois de lançar sua turnê nacional em Belo Horizonte, com três datas esgotadas, e rodar pelo país com seu novo trabalho, Caetano Veloso (foto) retorna à capital mineira para a nova fase de “Meu coco”, em 2 dezembro, no Arena Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 – Savassi), às 22h, em única apresentação.

O artista baiano, de 80 anos, usou as redes sociais em junho para anunciar que “Meu coco” pode ser a última turnê dele fora da Bahia. Com 12 faixas, 10 delas inéditas, o álbum homônimo ao show é o primeiro do cantor após hiato de nove anos sem lançar disco de inéditas.

Ingressos disponíveis no setor prata (R$ 550) e no setor ouro (R$ 630), para meia social (3º lote), mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.Eles estão à venda na bilheteria do Arena Hall e no site Sympla. Outros setores estão esgotados.