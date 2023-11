Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe propicia agira mais nos bastidores e no campo sutil da vida. Busque refletir sobre suas ações mais do que sair “guerreando” pelo mundo lá fora. Uso do magnetismo e das forças sutis poderá mobilizar muitas coisas neste momento. Ação espiritual e emocional intensificadas. Busque também se libertar de questões subconscientes aprisionantes.



Leia também o horóscopo para os outros signos

Marte em Sagitário

Marte entra no signo de Sagitário. Estamos mais impulsivos, carismáticos e aventureiros. A ação passa a ser grandiosa, cheia de fé e otimismo. Cuidado, porém, com ações exageradas e inconsequentes. Busca por viagem física ou metafórica.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique