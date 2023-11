ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra no expansivo signo de Sagitário. Sua ação será expansiva e otimista, em especial no terreno financeiro e material. Excelente período para por a mão na massa e trabalhar em prol dos seus lucros com fé. Terá necessidade de provar para si mesmo que pode se bancar através de seus próprios esforços. Ações com respaldo pragmático em alta.



Marte em Sagitário

Marte entra no signo de Sagitário. Estamos mais impulsivos, carismáticos e aventureiros. A ação passa a ser grandiosa, cheia de fé e otimismo. Cuidado, porém, com ações exageradas e inconsequentes. Busca por viagem física ou metafórica.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique