Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Se permita os prazeres da vida material, mas na medida certa, como alimento para a alma. Cuide com muito amor e carinho do seu entorno, da sua casa, de seus bens, sua alimentação e seu corpo. Sensibilidade aplicada ao material. Necessidade de se encarar a vida material também com maior nível de amor desapegado. Deixe ir velhos valores e o que não lhe é mais útil.

Busca pelo transcendental

A Lua em Peixes nos pede introspecção, espiritualidade e senso de desapego emocional. Busque meditação, recolhimento e uma atitude mais fluida. A conjunção a Netuno reforça a necessidade de se buscar algo que seja transcendental. Será preciso sabedoria, tenhamos fluidez e desapego como a água. Emoções sublimes e transcendentais em alta.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique