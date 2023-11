O humorista Tirullipa, carinhosamente apelidado de Tirú, assinou recentemente contrato com a emissora de Silvio Santos para comandar um programa para chamar de seu. Segundo comunicado do canal, será “uma atração com a cara da família brasileira”, sob a direção de Marcelo Kestenbaum.

“Estou muito animado! Poder ter um programa era o meu maior sonho e onde eu comecei, na minha casa, no SBT, que, para mim, é a maior emissora da família”, afirmou o comediante.

A primeira aparição do Tirullipa no SBT foi ao lado do apresentador Gugu Liberato no “Domingo legal,” em 1996. “Eu fiz sete domingos seguidos e o Gugu não me largou mais. Minha carreira eu agradeço a Deus e ao SBT”, acrescentou.

Nascido em Fortaleza, Everson de Brito Silva, o Tirullipa, esteve no elenco de “Os Roni” (Multishow). Nos cinemas, atuou em “Os parças”, ao lado dos amigos Tom Cavalcante, Whindersson Nunes e Bruno De Luca. Em 2021, foi protagonista na comédia brasileira “Detetive Madeinusa”.