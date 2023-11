Clássico do cinema de terror, “O exorcista” comemora seu cinquentenário este ano. O longa dirigido por William Friedkin será exibido à meia-noite desta sexta-feira (17/11), no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), com entrada franca.

Ingressos para a sessão da madrugada, com classificação etária de 16 anos, devem ser retirados no site Eventim. Ellen Burstyn faz o papel da atriz Chris MacNeil, cuja filha Regan (Linda Blair) exibe comportamento assustador.

Quando a mãe descobre que a menina está possuída pelo demônio, busca o apoio dos padres exorcistas vividos por Max von Sydow e Jason Miller.