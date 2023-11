Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição lunar lhe traz maior abertura e conexão para com suas questões psíquicas, subconscientes, emocionais e/ou espirituais. Deve deixar fluir e transcender velhas emoções, mas tudo com o tom realista capricorniano. A quadratura a Vênus lhe desafia a reconhecer o lado mais expansivo e otimista da vida, auxiliando numa cura com mais fé.

Lua em Capricórnio

A Lua em Capricórnio nos pede um tanto mais de amadurecimento emocional, realismo e pragmatismo. Lapidar arestas das próprias carências e emoções negativas em alta. A quadratura a Vênus em Libra mostra que pode haver divergências emocionais no amor e nas parcerias, mas como uma forma de amadurecer as emoções e aprimorar os compromissos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique