Quase um ano depois de estrear concerto com parte representativa de seu cancioneiro com arranjos orquestrais, Lô Borges retoma o projeto iniciado com o grupo DoContra, capitaneado pelo contrabaixista Neto Bellotto, chefe de naipe da Filarmônica de Minas Gerais. Neste sábado (18/11), no Palácio das Artes, Lô e sua banda, mais DoContra e orquestra de 40 instrumentistas voltam a se reunir para nova apresentação.

O concerto será o ponto alto da última edição de 2023 do festival Sons do Brasil. Gratuito, o evento vai realizar shows a partir desta quinta (16/11), em Belo Horizonte e em Ouro Preto. Em BH, as apresentações se dividirão entre o Museu das Minas e do Metal e o Palácio das Artes. Na cidade histórica, se concentrarão no Museu Boulieu.

Além do concerto com Lô, o evento também destaca o pianista Vitor Araújo, virtuose especializado em música brasileira, que se tornou parceiro de Arnaldo Antunes, e a sambista Elisa Gudin, que canta ao lado do violonista Thiago Amud - os dois shows serão na Sala Juvenal Dias. A dupla Elisa e Amud também irá a Ouro Preto, que vai receber ainda a Orquestra Imperial (com participação de Tamara Franklin).

Mestre da percussão morto em 8 de dezembro de 2022, o ouro-pretano Djalma Corrêa ganhará um tributo do trio Ayê com a cantora Nath Rodrigues. Ainda na cidade histórica, o pianista Luiz Otávio faz show que terá a participação de Mart’nália, encerrando, na noite de domingo, o festival.

ARRANJOS Faz pelo menos sete anos que Neto Bellotto começou a estudar o repertório de Lô Borges. Mas, ao longo de 2022, também o ano em que o compositor completou 70 de vida e 50 de carreira, os dois trabalharam juntos. Bellotto fez o arranjo e a orquestração de 15 canções - "Um girassol da cor do seu cabelo", "O trem azul" e "Clube da esquina 1 e 2" entre elas - para o projeto com o DoContra.

No palco, no entanto, eles só se encontraram nos dois concertos, no final de dezembro, na Sala Minas Gerais, ao lado da Filarmônica (na ocasião, sob a batuta do maestro José Soares). Agora, retornam ao mesmo repertório com algumas mudanças. Nesta semana, uma orquestra formada para o evento, sob a regência de Rossini Parucci, contrabaixista da Filarmônica, mais os cinco contrabaixos que formam o DoContra, é que irão acompanhar Lô.

Em 25 deste mês, haverá outro concerto, no Memorial da América Latina, em São Paulo, ao lado da Jazz Sinfônica. As duas apresentações são as únicas deste ano. Por uma razão simples: em 1º de dezembro será lançado nas plataformas digitais o registro do concerto com a Filarmônica na Sala Minas Gerais - tanto áudio quanto vídeo.

"Na verdade, a gente não estava dando conta. Tivemos que priorizar, pois passamos o ano mixando e masterizando tanto este quanto outro trabalho, o 'Concerto mineiro' (com canções arranjadas pelo DoContra para canções de compositores do Clube da Esquina)", comenta Bellotto, que falou ao EM quando deixava o estúdio com a master do disco com o Lô.

"Está lindo, estou superfeliz de finalmente colocá-lo no mundo", comenta. O lançamento, segundo Bellotto, será o mote para sair na estrada com o projeto. A ideia é que, em 2024, o grupo DoContra mais Lô e banda, acompanhados de orquestra, saiam em turnê pelo Brasil.

FESTIVAL SONS DO BRASIL

Desta quinta (16/11) a domingo (19/11), em Belo Horizonte e Ouro Preto. Entrada franca. Os ingressos para o concerto de Lô Borges, DoContra e orquestra serão distribuídos a partir das 12h de sexta (17/11), na bilheteria do Palácio das Artes e no site eventim.com.br. Para os shows da Sala Juvenal Dias, a retirada na bilheteria deverá ser feita duas horas antes de cada show. No MM Gerdau não haverá retirada de ingressos (o público poderá entrar uma hora antes). E no Museu Boulieu, em Ouro Preto, os ingressos já podem ser trocados no local por 1kg de alimento ou agasalho.

PROGRAMAÇÃO

. Em Belo Horizonte

. Quinta (16/11), no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, Praça da Liberdade, 680

20h – Gabriel Grossi convida Vanessa Moreno

. Sexta (17/11), na Sala Juvenal Dias – Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro

20h – Elisa Gudin e Thiago Amud

. Sábado (18/11), no Palácio das Artes

20h – Vitor Araújo (Sala Juvenal Dias)

21h – Lô Borges, DoContra e orquestra (Grande Teatro)

. Em Ouro Preto

Museu Boulieu, Rua Padre Rolim, 412, Centro

. Sexta (17/11)

19h – DJ Pátrida

20h – Matheus VK

21h30 – DJ Pátrida

22h – Gabriel Grossi convida Vanessa Moreno

. Sábado (18/11)

18h – DJ Pátrida

19h às 20h – Elisa Gudin e Thiago Amud

20h – DJ Pátrida

20h30 às 21h30 – Orquestra Imperial

21h30 – Julliano Mendes (Literatura pra dançar)

22h – Ayê e Nath Rodrigues (Tributo a Djalma Corrêa)

. Domingo (19/11)

17h – DJ Pátrida

17h30 – Antonio Loureiro convida Tatiana Parra

18h30 – DJ Pátrida

19h – Luiz Otávio com participação de Mart’nália