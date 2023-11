ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A posição lunar lhe traz maior segurança quanto à carreira e imagem pública, mas deve ter senso de realismo e prática para canalizar bem estas emoções em algo produtivo. Fluidez no uso do magnetismo e com o público. A quadratura a Vênus lhe desafia a dar conta das parcerias, relações e lidar com o público, sabendo negociar de forma justa, mas sem perder sua autoridade e limites.

Lua em Capricórnio

A Lua em Capricórnio nos pede um tanto mais de amadurecimento emocional, realismo e pragmatismo. Lapidar arestas das próprias carências e emoções negativas em alta. A quadratura a Vênus em Libra mostra que pode haver divergências emocionais no amor e nas parcerias, mas como uma forma de amadurecer as emoções e aprimorar os compromissos.





Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique