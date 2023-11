AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Nova lhe traz novos começos ligados à carreira, imagem pública e compromissos. Busque direcionar sua vida de acordo com o melhor que se passa em suas profundezas. Possibilidades de renovação e transformação na área do trabalho. Use do seu carisma para abrir novas portas. Possibilidades novas de trabalho neste ciclo.

Lua Nova em Escorpião

Ocorre uma Lua Nova em Escorpião. O dia de traz a energia de novos começos relacionados à nossas emoções profundas, ao poder, à sexualidade, valores conjuntos e tudo aquilo que nos faça transformar. Energia em potencial para usar de sua profundidade e renovar.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique