Dona Jandira se apresenta neste sábado, no Memorial Vale, dentro da programação do mês da Consciência Negra

Fonte de inspiração para outros artistas do cenário do samba em Minas Gerais, Dona Jandira se apresenta neste sábado (11/11), às 16h, no Memorial Vale. A alagoana de 84 anos canta composições de Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Tom Jobim e Paulinho da Viola, em show especial, que compõe a programação do mês da Consciência Negra.

“Eu tenho esse foco na música popular brasileira, nos clássicos, por causa da época. Mas faço um trabalho de resgatar e procurar coisas novas. Quando precisa, também canto músicas autorais, mais novas, com estilo diferente e tudo”, explica a artista.

Entre os trabalhos autorais da cantora estão “Dona Jandira” (2008), seu primeiro álbum de estúdio; e “Dona Jandira: Ao vivo” (2012), DVD com participações de Luiz Melodia, Paulinho Pedra Azul, Sergio Moreira e Marco Lobo.

Nascida em Maceió, em 1938, Jandira Célia cresceu em uma família musical, mas nunca teve a oportunidade de se dedicar ao talento. “Cantora desde berço”, como ela mesmo afirma, cantou na escola, na igreja e em festas da família, mas só teve a chance de viver da música apenas aos 64 anos, quando se mudou para o povoado de Itatiaia, em Ouro Branco, na Região Central de Minas.

Ainda no Nordeste, Dona Jandira se formou em pedagogia e foi professora por muitos anos. Sempre apaixonada pelo canto, costumava embalar canções para seus alunos e chamava a atenção pela sua facilidade de criar melodias e letras para as festas temáticas da escola.

Aposentada, passou a atuar como artesã e comerciante. Daí, surgiu a oportunidade de trabalhar em Minas Gerais e, em 1998, já com 60 anos, não exitou em se mudar para o pequeno distrito a 100km de Belo Horizonte.

BEM-TE-VIS DE MINAS

Lá, cultivava o hábito de tocar violão e cantarolar, quando teve seu talento descoberto por pessoas que passavam na rua. Entre os apaixonados pela voz da nordestina, estavam, novamente, crianças.

“Deus me mandou para um povoado em Minas Gerais e lá eu tive a oportunidade de criar um coral com a meninada local”, afirma Dona Jandira. Assim, foi criado o Bem-Te-Vis, o coral infantojuvenil de Itatiaia.

“Quando vi, eu era a única que estava dominando aquilo ali. Aí pensei: ‘eu não sou daqui, não conheço as pessoas bem, vou precisar me oficializar para conseguir levar o projeto para a frente’”, afirma a alagoana.

A ex-professora decidiu então recorrer à Ordem de Músicos do Brasil para obter a carteira da instituição, que permite que o profissional atue no mercado de trabalho de forma regulamentada por leis federais.

Como não tinha faculdade de música, Dona Jandira teve que se submeter a um exame de aptidão. Em meio a jovens, ela se destacou e, claro, foi aprovada. Na banca examinadora, uma pessoa, em especial, seria responsável por mudar a vida da cantora: o compositor José Dias Guimarães.

“Lembro que ele falou: ‘Nossa, mas a senhora canta tanto, por que não tentou há mais tempo?’. Expliquei tudo certinho para ele e 15 dias depois ele me ligou convidando para que eu fosse fazer parte da noite de BH. Não aceitei de pronto, porque me assustei, mas tomei coragem, fui e agora moro aqui até hoje”, afirma.



E a estrada continua...

Reconhecida como uma das vozes do samba de Minas Gerais, Dona Jandira se mostra acolhida pela receptividade mineira. “Eu costumo falar que isso é coisa de Deus. As instituições que têm responsabilidade sobre cultura, sobre música, sobre quem canta, enaltecem a situação e eu fico superfeliz, não tenho palavras para agradecer.”

Com 20 anos de carreira, a artista afirma que o tempo passou rápido e que ainda cultiva o desejo de continuar fazendo música. “Nem parece que tem esse tempo todo que comecei, parece que foi ontem”, afirma. “Eu pretendo continuar, ver o que fica melhor, procurar me adaptar. Gosto de muitos estilos de música, não somente de MPB, quero cantar muito ainda”, completa

Dona Jandira já cantou pelo Brasil afora e até em um festival em Portugal. São aproximadamente 400 shows feitos até hoje e o de hoje tem um sabor especial: precede seu aniversário de 85 anos, que serão completados na véspera de Natal. “Durante a minha criação, nunca fui a um show de rua. Hoje dou risada, porque a menina que não sabia o que era um palco profissional, chegou a fazer trabalho no exterior. Isso é uma coroação.”



DONA JANDIRA

• Show neste sábado (11/11), às 16h, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Savassi).

Entrada gratuita. Retirada de ingressos uma hora antes do evento, na bilheteria do local.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro



Informações: (31) 3308-4000.