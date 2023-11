O prêmio Jabuti selecionou nesta quinta, entre os indicados a melhor ilustração de 2023, uma obra feita por inteligência artificial.





A edição do clássico "Frankenstein", obra em domínio público de Mary Shelley publicada pelo Clube de Literatura Clássica no ano passado, foi desenvolvida com ferramentas de IA pelo designer Vicente Pessôa, que aparece entre os semifinalistas do principal prêmio literário do Brasil.





No ano passado, Pessôa fez uma live de uma hora e meia no canal da editora mostrando o processo tecnológico que levou às cercas de 50 ilustrações que acabaram na versão final do livro.





A legenda do vídeo ressalta: "Pela primeira vez -não só no Brasil, mas no mundo- um clássico foi inteiramente ilustrado por inteligência artificial: a nossa edição de 'Frankenstein'".





Os outros semifinalistas na categoria são os ilustradores André Neves, Bruna Ximenes, Cris Eich, Daniel Kondo, Fayga Ostrower, Fran Matsumoto, Letícia Lopes, Odilon Moraes e Rogério Coelho.





Procurada para comentar, a Câmara Brasileira do Livro, responsável pelo Jabuti, não se manifestou até a publicação deste texto.