Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, lhe pede mais harmonia e cooperação no trabalho agora. Questões passadas ligadas a trabalhos do passado podem emergir ou trazer nostalgia. Há uma forte transformação mental ocorrendo, em especial na maneira como se comunica com os outros, mas sem perder seus princípios e objetivos futuros de vista. Saiba equilibrar suas relações de trabalho e práticas.



Transformação e equilíbrio

O sextil entre Mercúrio em Escorpião e Plutão em Capricórnio nos traz capacidade de pensar de forma profunda e transformadora, mas também pragmática e realista. Mudanças emocionais e estruturais em alta. A conjunção de Lua e Vênus em Libra traz um tom mais subjetivo e nostálgico para o amor e romance. Busca por equilíbrio e harmonia emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique