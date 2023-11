A série "Cangaço novo" terá painel no evento, com cinco dos responsáveis por sua criação

Tem início na próxima terça-feira (7/11) a Max 2023, maior evento de Minas Gerais com foco no mercado audiovisual. Toda a programação, que vai até a quinta (9/11), será na sede do Sebrae, organizador do evento em parceria com a Bravi (Brasil Audiovisual Independente). Em sua oitava edição, a feira vai promover painéis, debates e workshops sobre o mercado.

Tal programação é aberta ao público - as inscrições, que custam R$ 60, devem ser feitas no site do evento. Produção nacional que se tornou sensação não só no país como mundo afora, "Cangaço novo", lançada pelo Prime Video em agosto passado, terá um painel no evento.



Criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, produzida pela O2 Filmes e dirigida por Fábio Mendonça e Aly Muritiba, a série é um nordestern (um bangue-bangue à brasileira) contemporâneo. Foi rodada no Nordeste e traz como cenário o interior do Ceará, mais especificamente, a fictícia Cratará.

Mariana, Eduardo, Fábio, além da produtora executiva Andrea Barata Ribeiro, da O2, e do roteirista Fernando Garrido, participam do painel "Desenvolvendo 'Cangaço novo'". A série, por sinal, garantiu um segundo ano na plataforma.



SUCESSO TEEN

Outra produção independente de sucesso no streaming, a teen "De volta aos 15", lançada pela Netflix (que já confirmou a realização da terceira e última temporada), será tema de outro painel. "Da literatura para as telas" vai levar para a Max a escritora mineira Bruna Vieira, autora do livro que virou série, e Mayra Lucas, diretora criativa da Glaz, produtora que realizou o projeto.

Para além desses cases, a Max reúne um bom time de profissionais para debates em torno de temas importantes, como licenciamento, modelo de negócios, monetização do conteúdo audiovisual pelo streaming, consumo de conteúdo pelas novas gerações e podcasts.

"Como todo evento, quanto mais edições acontecem, mais ele vem sendo reconhecido pelo mercado. Neste ano, diferentemente dos anteriores, fomos procurados por alguns players querendo participar da rodada de negócios. O convite, até então, sempre partiu do Sebrae", comenta Nayara Bernardes, responsável pela Max.

Players, no caso, são distribuidoras, produtoras, canais de TV, plataformas de streaming. Vários deles participam da Max. Alguns estarão no chamado Encontros com players, conversas sobre investimentos e tendências de mercados que os participantes poderão ter com profissionais das seguintes empresas: Anonymous Content Brazil, Stenna Group, Paris Produções, Warner Bros., Discovery Kids, Cartoon Network e Cartoonito, Vitrine Filmes, Canal Brasil e Paramont+.

Outros viés da Max, este já com inscrições encerradas, é o de negócios. Duzentos e 15 projetos de produtores independentes (selecionados entre 377 inscritos) serão apresentados a 45 players. De acordo com Nayara, pouco mais de 90% dos projetos enviados foram de ficção. Entre os selecionados, a maior parte (102) são mineiros. Mas há também projetos do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná e Pará.

Além disto, nos três dias do evento haverá sessões de pitching (uma apresentação de um projeto para um possível investidor). Doze projetos participarão das sessões. Pela primeira vez, a Max vai premiar os melhores (nas categorias ficção, kids e factual).

Segundo dados do Sebrae, Minas Gerais é atualmente o terceiro estado com o maior número de micro e pequenas empresas ligadas à produção audiovisual (4,5 mil empreendimentos). Segue atrás do Rio de Janeiro (27 mil) e de São Paulo (20 mil). A edição 2022 da Max gerou R$ 550 milhões em expectativas de negócios, segundo os organizadores.

Destaques da programação

Dia 7

• 16h – Produzindo conteúdo direcionado com base em pesquisa de tendências - Com André Carreira (Camisa Listrada), Geórgia Costa Araújo (Coração da Selva), Rita Moraes (LB Entertainment), Roberto D’Ávila (Moonshot), Tiago Mello (Boutique Filmes)



•18h às 19h30 – Desenvolvendo “Cangaço novo” - Com Andrea Barata Ribeiro (produtora executiva), Eduardo Melo (criador e roteirista), Fábio Mendonça (diretor), Fernando Garrido (roteirista), Mariana Bardan (criadora e roteirista)



Dia 8

• 14h – Propriedade Intelectual: uma conversa entre o audiovisual e o editorial - Com Daniela Arbex (jornalista e escritora), Diana Passy (editora e curadora da Bienal do Livro de São Paulo), Mara Lobão (Panorâmica), Tiago Ornaghi (Globoplay)



• 16h – Fortalecendo parcerias entre produtores e plataformas no mundo dos podcasts e do audiovisual - Com Fábio Silveira (Wondery/Amazon), José Orenstein (Trovão Mídia), Ludmila Naves (roteirista e diretora), Zico Goes (KROMAKI)



• 18:00 - Adaptação de “De volta aos 15”: Da literatura para as telas - Com Bruna Vieira (autora) e Mayra Lucas (diretora criativa)

Dia 9

• 14h00 – Inovação na distribuição de cinema: cases de sucesso e estratégias para o mercado - Com Gabriel Wainer (DT Filmes), Janaína Tadeu (Arte1), Larissa Santos (Gullane Entretenimento), Ruth Zagury Levy Epstein (Globo Filmes)

MAX 2023

• De terça (7/11) a quinta (9/11), no Sebrae Minas,

• Avenida Barão Homem de Melo, 329, Nova Granada.

•Inscrições a R$ 60 devem ser feitas no site max.sebraemg.com.br