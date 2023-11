Giovanna Ewbank, youtuber, numa rede social, esclareceu se o podcast Quem Pode, Pod, chegou ao final ou terá continuidade. O projeto é pilotado por ela e pela atriz Fernanda Paes Leme.

"Vai ter pod esse ano ainda. A gente achou que não ia ter esse ano porque Fe está com projetos dela e eu estou com projetos meus aí… chegou a gravidez da Fe também. Mas a gente vai gravar algumas coisas ainda esse ano para não deixar vocês órfãs de Quem Pode, Pod. Já temos convidados muito especiais que a gente deve gravar no início de novembro", prometeu a esposa de Bruno Gagliasso.

Em outro trecho, Gio Ewbank afirma que, um dos motivos dela ter dado pausa longa no podcast, foi por causas das crises de ansiedade, que abalou o seu emocional.

Crises de ansiedade

"Por isso também que o pod demorou um pouquinho mais para voltar do que nas outras temporadas, porque eu tive essas crises de ansiedade, tive que me cuidar, dar uma respirada, parar. Mas agora eu vou voltando aos poucos para tudo, mas não na intensidade de antes, porque não quero ter novamente", disparou.

