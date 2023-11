Maurício Tizumba faz neste sábado (4/11) a primeira de cinco apresentações – uma em cada regional de BH – previstas em seu festival Maurício Tizumba e o Tambor Itinerante nas Regionais. No Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata s/nº - Alípio de Melo), ele recebe como convidados para o show, a partir das 20h, o Bloco da Saúde, da Guarda de Moçambique Senhora do Rosário, e Belisário Tonsich. Os ingressos devem ser retirados pela plataforma Sympla.

• VIOLA DAVIS NO BRASIL

De passagem pelo Brasil para participar do Festival Liberatum, que vai até a próxima segunda (6/11), em Salvador, a atriz Viola Davis tem feito aparições ao lado de artistas brasileiros. Na capital baiana desde terça (31/10), Viola teve um encontro com João Jorge Rodrigues, presidente da Fundação Palmares. O registro do encontro foi publicado nas redes sociais por João Jorge. "Com Viola Davis afro americana em Salvador, que emoção", escreveu. O ator Bruno Gagliasso compartilhou via Instagram que os filhos Titi e Bless estiveram com Viola e tiraram uma foto com a atriz.

• OS BARBIXAS EM BH

A Cia Barbixas, formada pelo trio de comediantes Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, apresenta três sessões de seu espetáculo de improvisação “Improvável” na capital mineira neste fim de semana. Neste sábado (4/11), a comédia será encenada às 18h30 e às 21h; no domingo, a sessão ocorre às 18h, sempre no Grande Teatro Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 – Centro). Ingressos disponíveis apenas para a sessão das 18h30 de hoje, a R$ 100 (inteira, setor 2) e a R$ 120 (inteira, setor 1), via Sympla.

• ROGER WATERS ACUSA BIDEN

Roger Waters chamou o presidente dos EUA, Joe Biden, de "criminoso de guerra" durante apresentação em Porto Alegre, na quarta (1º/11). O vocalista do Pink Floyd criticou a posição de Biden em meio ao conflito entre Israel e Hamas na Faixa da Gaza, que já provocou a morte de milhares de palestinos - os EUA apoiam Israel. Durante a apresentação, um telão exibiu a foto de Biden com a legenda "criminoso de guerra". Esse tipo de posicionamento político é comum nos shows da turnê "This is not a drill", que passa por BH na próxima quarta (8/11).

• LISA É CENSURADA NA CHINA

Lisa, integrante da banda pop coreana Blackpink, foi banida da rede social chinesa Weibo, causando incompreensão entre seus fãs, que acreditam que ela foi afastada devido a uma apresentação no cabaré parisiense Crazy Horse. A cantora desapareceu da plataforma esta semana e sua conta foi substituída por uma mensagem informando que a página "não está disponível devido a avisos de violação de leis e regulamentos". O Weibo não apresentou nenhuma explicação e a agência de Lisa disse que não tinha nenhuma declaração para divulgar. Os censores chineses bloqueiam rapidamente conteúdos considerados politicamente sensíveis ou contrários aos valores do Partido Comunista.