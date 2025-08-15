Panorama do Uso de inteligência artificial em pequenos negócios no Brasil

Um dos autores do Supersimples e da lei do MEI. São 20 anos construindo estratégias para empreendedores e de paixão pela inovação, transformação digital e novos modelos de negócio.

Num contexto de sociedade em que a transformação digital tem se consolidado como um imperativo para a competitividade e sustentabilidade dos negócios, a inteligência artificial emerge como uma tecnologia-chave, cujas aplicações são cada vez mais presentes tanto no ambiente de negócios quanto no uso pessoal.



Com isso, vamos aos principais pontos da referida pesquisa, que revelam uma adoção um tanto quanto acelerada dessa tecnologia.



Aplicações de IA mais utilizadas



A pesquisa identifica o GPS (de todos os tipos) e o Reconhecimento Facial como as duas aplicações de IA mais amplamente utilizadas, com 83% e 77% de adoção, respectivamente. Além destas, outras IAs com uso significativo incluem:

• Assistentes virtuais: 56%;

• Aplicativos que otimizam/melhoram Fotos: 52%;

• Chat GPT, Deep Seek, Copilot, Gemini e outras IA generativas: 51%;

• Ferramentas digitais de geração de imagem: 44%;

• Chatbots (bate-papo com robôs no WhatsApp): 41%;

• Chatbots de vendas ou de relacionamento com clientes: 30%;

• Dispositivos inteligentes que controlam luzes, temperaturas e música: 22%;

• Eletrodomésticos inteligentes: 21%;

• Chatbots (bate-papo com robôs que tiram dúvidas financeiras, jurídicas, na área da saúde, etc.): 20%;

• Outras IAs: 9%.



Padrões de Uso de IA por Segmento



Uso por Região

Observa-se que as regiões Sudeste e Sul apresentam maior utilização de algumas IAs. A região Sul lidera o uso de GPS (88%), enquanto o Sudeste tem o maior percentual para Assistentes Virtuais (59%), textos generativos (54%), e chatbots no WhatsApp (43%). O uso de Reconhecimento Facial é consistentemente alto em todas as regiões, variando pouco entre 76% e 79%.



Uso por Unidade da Federação (UF)



A pesquisa indica que alguns estados utilizam mais certas IAs. Embora a análise detalhada por UF seja extensa, os dados mostram variações significativas, como, por exemplo, no uso de GPS, que varia de 69% no Acre (AC) a 89% em Santa Catarina (SC).



Uso por Porte do Negócio



Um achado crucial é que quanto maior o porte do negócio, maior o uso de IA. Pequenas empresas/EPP demonstram maior adoção em quase todas as categorias, seguidas por microempresas/ME e MEIs. Por exemplo, 92% das EPPs usam GPS, em comparação com 80% dos MEIs. Para textos generativos, 63% das EPPs utilizam, contra 45% dos MEIs.



Uso por Setor



O setor de serviços demonstra um maior uso de IA em comparação com comércio e indústria. No setor de Serviços, 60% usam assistentes virtuais e 56% utilizam textos generativos, enquanto na Indústria, esses percentuais são 50% e 39%, respectivamente.



Uso por Gênero



A pesquisa revela que mulheres utilizam mais algumas IAs. Por exemplo, 61% das mulheres usam assistentes virtuais, contra 53% dos homens. Da mesma forma, 57% das mulheres utilizam ferramentas de textos generativos, em comparação com 47% dos homens.



Uso por Faixa Etária



A faixa etária até 34 anos demonstra um maior uso o uso da maioria das Ias analisadas pela pesquisa. Esta faixa etária lidera o uso de textos generativos (71%) e aplicativos de fotos (63%). Para GPS e reconhecimento facial, o uso é alto e relativamente uniforme entre as faixas etárias até 54 anos, diminuindo para 65 anos ou mais.



Uso por Escolaridade



Há uma clara correlação entre escolaridade e uso de IA: pessoas com maior escolaridade utilizam significativamente mais a maioria das IAs. Por exemplo, a adoção de textos generativos salta de 11% para quem tem ensino fundamental completo para 80% para quem tem pós-graduação completa ou incompleta. O uso de GPS é de 61% para quem tem fundamental completo, subindo para 93% para quem tem superior completo ou incompleto.



Conclusão



Os resultados da pesquisa "Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2025" demonstram uma ampla adoção de IA pelos pequenos negócios no Brasil, com mais de 80% já tendo alguma experiência. O GPS e o Reconhecimento Facial são as aplicações mais comuns. A análise detalhada revela que fatores como porte do negócio, setor (serviços), escolaridade e faixa etária (mais jovens) estão positivamente correlacionados com o maior uso de IA.



Essas descobertas são cruciais para entender o cenário atual da transformação digital e orientar estratégias de incentivo à adoção de tecnologias de IA em pequenos negócios no país.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.