O ex-BBB Eliezer postou uma foto na semana passada que repercutiu muito na internet. Ele mostrou a foto de um dos seus pés com uma saliência no dedo mindinho. Para você que ficou curioso, o nome do que ele mostrou se chama joanetilho: o joanete do quinto dedo.

Também conhecido como joanete de sastre ou joanete do alfaiate, essa condição é menos comum do que o joanete tradicional, que afeta o dedão do pé, mas pode causar dor significativa e desconforto. O nome "joanete de sastre" tem origem histórica, já que os alfaiates, ao se sentarem com as pernas cruzadas, pressionavam frequentemente a parte externa dos pés, desenvolvendo essa protuberância óssea.

O que causa o joanete de sastre?

Hereditariedade: a estrutura óssea e a predisposição a desenvolver joanetes podem ser herdadas.



Calçados Inadequados: sapatos apertados ou de bico fino podem pressionar os ossos dos pés, exacerbando a deformidade.



Biomecânica Anormal do Pé: alterações na maneira como o pé suporta o peso do corpo podem contribuir para a formação de joanetes.



Lesões Repetitivas: movimentos ou atividades que causam pressão contínua sobre a parte externa do pé podem levar ao desenvolvimento do joanete de sastre.

Sintomas

Podem variar de leves a graves e incluem:

Dor e sensibilidade: a área ao redor do joanete pode ficar dolorida, especialmente quando pressionada por calçados. Inflamação e vermelhidão: a pele ao redor do joanete pode ficar inflamada e vermelha devido à fricção contínua. Protuberância visível: uma saliência óssea pode ser visível na base do dedo mínimo. Calosidade: a fricção constante pode levar ao desenvolvimento de calosidades na área afetada.

Diagnóstico

Geralmente é realizado por um ortopedista por meio de uma combinação de exame físico e histórico clínico. Em alguns casos, podem ser solicitados exames de imagem, como raios-X, para avaliar a gravidade da deformidade e planejar o tratamento adequado.

Tratamentos conservadores

Pode variar dependendo da gravidade dos sintomas e do impacto na qualidade de vida do paciente. Em muitos casos, tratamentos conservadores são a primeira linha de abordagem e podem incluir:

Uso de calçados adequados: optar por sapatos largos, confortáveis e com bico arredondado pode reduzir a pressão sobre o joanete. Palmilhas e órteses: dispositivos ortopédicos podem ser usados para redistribuir o peso e aliviar a pressão na área afetada. Medicação para a dor: analgésicos de venda livre, como o ibuprofeno, podem ajudar a controlar a dor e a inflamação. Aplicação de gelo: a aplicação de gelo na área afetada pode reduzir a inflamação e aliviar a dor. Fisioterapia: exercícios específicos podem melhorar a força e a flexibilidade do pé, aliviando os sintomas.

Tratamentos cirúrgicos

Quando os tratamentos conservadores não proporcionam alívio suficiente ou quando a deformidade é grave, a cirurgia pode ser considerada. Existem várias técnicas cirúrgicas, dependendo da natureza e severidade da deformidade. Recentemente, fui um dos autores da maior série de casos da literatura sobre tratamento minimamente invasivo para o joanete de sastre. Com pequenos furinhos e sem a utilização de parafusos, é possível corrigir essa deformidade com ótimos resultados. Se você quiser ter acesso a esse trabalho, ele está disponível no meu site.

Prevenção

Prevenir seu desenvolvimento pode envolver várias estratégias, especialmente para aqueles com predisposição genética ou histórico familiar da condição:

Uso de calçados adequados: escolher sapatos confortáveis, de tamanho adequado e com bico arredondado pode prevenir a formação de joanetes. Cuidado com a postura e biomecânica do pé: manter uma postura adequada e evitar atividades que causem pressão excessiva sobre os pés pode ser benéfico. Exercícios de fortalecimento: exercícios que fortalecem os músculos dos pés e melhoram a flexibilidade podem ajudar a prevenir deformidades. Evitar lesões repetitivas: reduzir atividades que causam pressão contínua ou trauma na parte externa do pé pode prevenir o desenvolvimento de joanetes.

Se você, como o Eliezer, tem esse tipo de deformidade, é importante buscar orientação médica para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Com os cuidados apropriados e, quando necessário, intervenções médicas, é possível minimizar a dor e o desconforto, permitindo uma vida mais ativa e confortável.

Quer mais dicas sobre esse assunto? Acesse: www.tiagobaumfeld.com.br ou siga @tiagobaumfeld