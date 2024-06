O tendão de Aquiles é um dos tendões mais fortes do corpo humano, conectando os músculos da panturrilha ao osso do calcanhar. Ele desempenha um papel fundamental na capacidade de movimentação do pé e é frequentemente sobrecarregado durante atividades esportivas intensas.



Atletas profissionais, como corredores, jogadores de basquete e futebol, estão particularmente suscetíveis a lesões no tendão de Aquiles devido à natureza exigente de seus esportes. Uma ruptura do tendão de Aquiles pode ser devastadora para um atleta de alta performance, impactando significativamente sua capacidade de competir e até mesmo de realizar atividades diárias simples.



Quando um atleta, como Bolt, sofre uma ruptura do tendão de Aquiles a cirurgia é necessária para reparar completamente o tendão e restaurar a função normal do pé e da panturrilha.



Pré-cirurgia



Antes da cirurgia, o atleta passará por uma avaliação detalhada pelo ortopedista. Isso geralmente inclui exames de imagem, como ressonância magnética, para determinar a extensão da lesão e planejar o procedimento cirúrgico.



Além disso, é essencial que ele esteja em boa forma física. Isso pode envolver sessões de fisioterapia pré-operatória para fortalecer os músculos circundantes e otimizar a recuperação pós-cirúrgica.



O procedimento cirúrgico



A cirurgia de reparo é geralmente realizada sob anestesia regional. De forma moderna, a cirurgia minimamente invasiva é utilizada para diminuir riscos de complicação de pele e acelerar a reabilitação. As técnicas com maior força de reparo biomecânico são aquelas que utilizam o conceito de fixação tendão-osso, ou seja, utilizam suturas no tendão que são presas ao osso do calcâneo com o auxílio de âncoras (dispositivos de fixação).



No contexto de uma reparo de tendão, que é uma estrutura de metabolismo lento e nutrição deficitária, o uso de biológicos vem cada vez mais ganhando força, no intuito de levar células pluripotentes ao local lesionado e estimular a regeneração.

Pós-cirurgia e reabilitação

A reabilitação após a cirurgia é uma parte crítica do processo de recuperação para atletas de alta performance e para Bolt não vai ser diferente. A fisioterapia desempenha um papel relevante na restauração da força, flexibilidade e função do tendão e dos músculos circundantes.



Nos estágios iniciais da recuperação, o foco da fisioterapia é proteger o tendão reparado e prevenir complicações, como a formação de cicatrizes excessivas ou aderências. Isso geralmente envolve o uso de dispositivos de imobilização, como botas ou talas, para manter o pé em uma posição fletida durante a cicatrização inicial.



Conforme a cicatrização progride, os exercícios de fisioterapia são gradualmente introduzidos para restaurar a amplitude de movimento, fortalecer os músculos da panturrilha e melhorar a estabilidade do tornozelo. Os atletas trabalham em estreita colaboração com fisioterapeutas especializados em reabilitação esportiva para garantir que sua progressão seja cuidadosamente monitorada e adaptada às suas necessidades individuais.

Desafios e considerações

Atletas de alta performance enfrentam desafios únicos durante a recuperação da cirurgia de tendão de Aquiles. A pressão para retornar ao esporte o mais rápido possível pode ser intensa, mas é essencial seguir um protocolo de reabilitação cuidadosamente planejado para evitar recaídas e garantir a completa recuperação.



Além disso, a reinserção ao treinamento esportivo deve ser feita de maneira gradual e progressiva para minimizar o risco de novas lesões. Os treinadores e fisioterapeutas desempenham um papel fundamental nesse processo, supervisionando de perto o progresso do atleta.



A mentalidade do atleta também desempenha um papel crucial na recuperação. A resiliência, a determinação e a capacidade de se adaptar às adversidades são características essenciais para superar desafios físicos e emocionais associados à lesão e à reabilitação.

Retorno ao esporte

O retorno ao esporte é um marco significativo para atletas de alta performance. No entanto, é importante reconhecer que o processo de recuperação não termina quando o atleta volta à competição.



A reabilitação contínua e a prevenção de lesões são aspectos essenciais do cuidado a longo prazo para atletas que passaram por cirurgia de tendão de Aquiles. Isso pode envolver a implementação de programas de treinamento específicos para fortalecer o tendão e os músculos circundantes, bem como estratégias para minimizar o risco de recorrência da lesão.



Além disso, os atletas podem precisar fazer ajustes em sua técnica de treinamento ou modificar a carga de trabalho para reduzir o estresse no tendão e evitar novas lesões.



Vamos torcer para que Bolt se recupere logo da cirurgia e continue a inspirar milhões ao redor do mundo.



Quer mais dicas sobre esse assunto? Acesse: www.tiagobaumfeld.com.br ou siga @tiagobaumfeld