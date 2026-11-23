

O mercado tem obsessão por ajustes fiscais. Equilíbrio nas contas do governo é fundamental, principalmente com a dívida alta. Mas o que produz disparos nos preços de ativos e do câmbio são, muitas vezes, as análises equivocadas da conjuntura. As altas do dólar acabam pressionando o governo e elevando a inflação. O governo desconfia do mercado, com razão. O mercado insiste em um ajuste que o presidente Lula jamais fará, até porque nem o governo apoiado pela maioria dos integrantes das instituições financeiras fez.

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O ex-ministro Paulo Guedes prometia a revolução dos três Ds, “Desindexar, Desvincular e Desengessar”. Ele fez? Não. Por quê? Porque o governo da extrema direita não quis. Seria impopular.



O presidente Lula fez promessas de campanha que representam significativa elevação do gasto público, sem correspondência tributária. Além disso, tem preferências que não fazem sentido. Manter o subsídio ao diesel é uma delas. Já custou mais de R$ 50 bilhões e tende a piorar porque o dólar está valorizando e com tendência de alta.



O subsídio ao diesel ilustra bem erros fiscais e de política pública. O diesel é o combustível mais sujo que há, depois do carvão. No ano passado, o Congresso já havia aprovado a ampliação até 2040 do subsídio ao carvão, a mais suja das fontes de energia. Ele emite gases estufa e aerossóis danosos ao meio ambiente e à saúde humana.



O incentivo ao diesel e ao carvão, além de caro, não faz sentido, porque contradiz a política ambiental, desmente que tenhamos a matriz energética mais limpa do mundo e contraria a política de mitigação da mudança climática. O subsídio ao diesel custa caro, estimula a emissão de gases e a poluição e desencoraja produção de combustíveis limpos. São esses equívocos que um governo, de olho no mundo contemporâneo, não deveria fazer.



Muito mais inteligente e atual seria investir em incentivos à produção e uso do biodiesel e de outros combustíveis limpos. Faria ainda mais sentido concentrar os subsídios no incentivo à eletrificação dos transportes de carga e passageiros, à redução do transporte rodoviário e aumento correspondente do transporte ferroviário.



Também seria recomendável estimular o transporte de cabotagem na costa brasileira. Por que essas alternativas não são consideradas? Por que as políticas não são formuladas com base na análise da situação e exame das opções disponíveis para atender à emergência climática e ambiental?. Não é esta a prioridade do governo, mas deveria ser.



As políticas climáticas respondem às convicções do presidente e do seu grupo. Não se baseiam na melhor ciência e na pesquisa. Este é um erro sistemático, presente em todos os governos da Terceira República, inaugurada em 1988. Não houve exceções até agora. Daí vem o atraso brasileiro em termos de novos modais de transporte e produção de energia renovável.



Os tomadores de decisão se contentam em dizer que temos matriz energética limpa por causa do percentual de hidreletricidade. Mas nossas hidrelétricas estão envelhecendo, os reservatórios assoreando e sua produtividade caindo.



Temos uma razoável participação de energia fotovoltaica (energia solar) na geração de eletricidade. Mas a eletricidade nunca foi, realmente, nosso problema nesse campo, exatamente por nossa vantajosa posição na geração hidrelétrica. Nosso problema sempre foram os setores de transportes, indústria e agricultura, incluindo o uso de tratores para mover colheitadeiras e semeadeiras. Nesses setores, o diesel é soberano. E não se faz o menor esforço para usar biocombustíveis.



Não vamos poder ficar acomodados no berço esplêndido das hidrelétricas por muito mais tempo e precisaremos de uma efetiva política de energia renovável e limpa.



Por que nossa política energético-ambiental é tão atrasada? Porque está assentada em ultrapassadas convicções, além de atender a interesses com os pés plantados no atraso. Não se baseia em evidências e na adoção das melhores práticas, como devem ser formuladas as políticas públicas.



O governo entrou nessa armadilha do subsídio ao diesel porque não queria que a guerra de Donald Trump inflacionasse a economia brasileira. Mas avaliou que duraria pouco. E ela já se prolonga por nove meses. Se quiser retirar a subvenção, produzirá uma alta abrupta dos preços e da impopularidade. Mas precisará ter uma estratégia para paulatinamente retirar esse gasto. É mais difícil agora com o dólar a quase R$ 6.



O governo Lula recebeu como mandato prioritário assegurar a democracia. Já cumpriu bem essa tarefa. Ele recebeu mandatos adicionais para melhorar a distribuição de rendas e avançar na política climática e ambiental. No caso do meio ambiente, a prioridade é combater duramente o desmatamento e o fogo na Amazônia, no cerrado e na mata atlântica.

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No caso da política climática, a demanda é zerar a exploração e o uso de carvão, em qualquer atividade, e o transporte à base de combustíveis fósseis (diesel). O objetivo é chegar à economia zero carbono.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.