Minha nora londrina adora plantas. Na casa de meu filho temos que pedir licença às folhagens para nos locomover pela sala. Lá, as moradias são pequenas e as que contam com um pedaço de terra onde se possa plantar alguma coisa não são populares. Então, resta à maioria dos que têm o dedo verde, espalhar vasos em todo e qualquer espaço vazio dentro de casa.



Apaixonados por abacates, costumam colocar na terra grande parte das sementes dos que consomem, nem que seja para vê-las brotar e logo sucumbir ao frio congelante, principalmente para uma espécie acostumada a climas quentes. Mas, ainda assim, uma delas persiste e, há cinco anos, cresce lentamente em um vaso no qual, provavelmente, viverá pelo resto de seu tempo. As demais foram espalhadas por diversos parques da cidade e nem por milagre verão seus galhos crescerem, mas vale a intenção.



Mês passado, enquanto se recuperava de uma cirurgia no pé, minha nora aproveitou o período de licença do trabalho para montar alguns terrários. Diariamente trata deles e acompanha a evolução de cada um. Sua última aquisição foi uma leva de tatus-bolinha, daquele tipo pequenininho que se enrola a qualquer toque. Há muito não vejo um, recordação prazerosa de minha infância, quando eles eram figurinhas fáceis em todo e qualquer jardim ou lote da cidade.



Os dela foram comprados pela internet e entregues em casa dentro de uma caixa. Chegaram todos vivos e aparentemente saudáveis. Tem tatuzinho transparente e colorido à escolha no catálogo da empresa que os comercializa. Dá pra acreditar?



Para equilibrar o bioma do terrário, ela e meu filho saíram à caça de aranhas, predadores naturais dos tatuzinhos que estavam procriando a uma velocidade inadequada para o ambiente.



Vontade mesmo ela tinha de criar um cachorro de tamanho médio, mas a realidade atual só a possibilita ter tatu-bolinha como pet. Modernidades um pouco exóticas para mim, brasileira e mineira que sou. Mas é no mínimo interessante a maneira como a juventude resolve suas demandas e desejos.