Sempre fui fã de brechó. Adoro entrar em um, independente de precisar de algo. Me encanta rever a história através da moda e admirar a capacidade criativa dessa indústria. Sou do tipo apaixonada por frasqueiras que uso como bolsa, por terem um ar sofisticado que as vezes me falta. Adoro óculos de época, casacos que me remetem a um frio que não temos. Nos brechós encontro peças únicas, sobreviventes de tempos nostálgicos assim como coisa produzida ontem e deixada pra segundo plano por alguém. É só ter paciência e olhar despretensioso que sempre se encontra uma preciosidade.



Vintage (originalmente da época), retrô (copia de um momento histórico), ponta de estoque, peças usadas em bom estado têm ganhado destaque por ser a cara da sustentabilidade tanto do meio ambiente como do bolso. Costumo não acreditar no preço que pago por algumas, assim como precifico com consciência as que coloco a venda. Me satisfaz ver alguém feliz por ter adquirido algo bom e bonito por um bom preço. Ganhamos todos.



Há décadas me dedico a recolher peças de roupas entre amigos e simpatizantes das causas humanitárias que defendo. São também várias as marcas de moda que sempre me ajudam doando ponta de estoque. Este ano conto com o coração generoso da Patogê, Coven, Carlos Penna, Graça Ottoni, Fátima Scofield, Alphorria, Think, Débora Germani, Àgora e Cila. E teremos também peças masculinas, uma raridade nesse setor.



No próximo final de semana, começando na sexta e finalizando no domingo, estarei mais uma vez no Sobretudo Reuse, curadoria de brechós sobre o comando de Mary Arantes. Com o dinheiro que arrecado, monto oficinas de costura em locais de extrema pobreza. Assim a energia do bem circula, a vida pulsa e pessoas encontram uma maneira digna de trabalhar e se sustentar.



Além da Ubuntu Nation, marca de produtos da ONG Fraternidade Sem Fronteiras que coordeno, estarão também di.vi.no Brechó Beneficente, Antonieta Brechó, Aqui de Minas, Doroteia, Cosmos Vintage, Garimpo 101, Giro, Leca Novo and Friends, Lon/Bel Vintage, Mary Design, Muito Mais que Brechó, Poppi e Virgínia Barros. No quintal um grupo seleto da gastronomia faz a gente sentir na boca o que há de melhor para ser degustado. Não há programa melhor para o final de semana.



Sobretudo Reuse – Curadoria de Brechós será na Rua Ivaí, 25, na Serra, na sexta e sábado, dias 23 e 24, de 10h às 19h, no e domingo, dia 25, de 10h às 17h.