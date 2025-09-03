Aos 64 anos, morre o locutor Bob Floriano

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A madrugada desta segunda-feira (4) marcou o fim de uma era para o universo da comunicação e da televisão brasileira. O locutor e apresentador Bob Floriano, reconhecido por milhões de brasileiros como a voz inconfundível dos comerciais das Casas Bahia, faleceu aos 64 anos em decorrência de complicações causadas por uma leucemia.

A informação foi confirmada pela revista Quem. Casado com a consultora Viviane Faustini, Floriano deixa duas filhas e uma carreira construída com carisma, versatilidade e talento. Na televisão, integrou o elenco do Fala Brasil, na Record, entre 1998 e 2000, consolidando-se como um rosto — e principalmente uma voz — presente no dia a dia dos lares brasileiros.

Bob Floriano voz lendária da publicidade e presença marcante na TV

Durante cinco anos, Bob Floriano apresentou o popular programa de vendas ShopTour, que se tornou uma referência no segmento de televendas no Brasil. Mas foi como locutor publicitário que ele cravou seu nome na história: ao longo da carreira, foi a voz de mais de 90 mil comerciais para as Casas Bahia, um feito que o levou a ser convidado especial do Programa do Jô, na TV Globo, em 2015.

Além das campanhas que entraram para o imaginário popular, Floriano emprestou sua voz para diversos canais, como Eurochannel, Discovery e E! Entertainment, além de passagens marcantes por rádios e eventos de grande porte.

Mentoria e legado além dos microfones

Nos últimos anos, mesmo afastado da mídia devido ao tratamento contra a doença, Bob Floriano se dedicava à formação de novos profissionais da comunicação. Atuando como mentor, mestre de cerimônias e palestrante em eventos corporativos, ele também lançou o livro Quem Fala Bem, Vende Mais, voltado à capacitação de vendedores e comunicadores.

Seu trabalho era pautado pela paixão pela oratória e pela crença no poder transformador da boa comunicação. Em cada fala, deixava sua marca — e agora, deixa também saudade.

Último adeus

O velório de Bob Floriano será realizado nesta segunda-feira (4), a partir das 17h, no Cemitério do Araçá, em São Paulo. A despedida, certamente, será marcada pela emoção daqueles que conviveram com um dos maiores nomes da locução publicitária do país.

A morte de Floriano encerra um ciclo de excelência e simpatia nos bastidores da TV e do rádio. Sua voz, no entanto, seguirá eternamente gravada na memória afetiva de uma geração inteira.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.