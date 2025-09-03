Ex-âncora da GloboNews manda indireta após saída de Daniela Lima

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A demissão de Daniela Lima da GloboNews, confirmada nesta segunda-feira (4), continua gerando repercussão — dentro e fora da emissora. E um comentário publicado horas depois pela jornalista Cecilia Flesch, também ex-integrante do canal, acendeu ainda mais a chama das especulações.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Flesch, que deixou a emissora em 2023, compartilhou um texto que, embora não citasse nomes diretamente, foi amplamente interpretado como uma crítica indireta à saída de Daniela Lima.

“Me choca o quanto as pessoas miram e celebram o que acontece com o mensageiro — por mais exagerado que ele seja. É que o fabricante de papel e caneta continua a mil por hora. Mas todo mundo esquece.”

A postagem rapidamente atraiu comentários. Seguidores identificaram o “mensageiro exagerado” como uma referência direta à jornalista recém-demitida, conhecida por seu estilo incisivo e personalidade marcante. “Chamou Dani Lima de exagerada. Ninguém devia aguentar ela na redação — você, com sua personalidade forte, com certeza bateria de frente com ela”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Quando o mensageiro (que não deveria ter lado nem torcida) claramente tem lado e torcida, o mensageiro deixa de ser mensageiro.”

GloboNews confirma demissão e aponta reestruturação

A saída de Daniela Lima, que atuava na apresentação do Conexão GloboNews desde 2023, foi oficializada por meio de um comunicado divulgado pela Globo. A emissora atribuiu a decisão a uma reestruturação interna.

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo.”

Apesar do tom institucional, bastidores indicam que a demissão de Daniela Lima teria sido motivada por questões editoriais. Segundo o site TV Pop, a jornalista teria violado normas internas da empresa ao manter, em público, proximidade com fontes políticas e jurídicas, especialmente com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Tal conduta, de acordo com o código de ética da Globo, poderia comprometer a isenção exigida na cobertura jornalística.

Bastidores tensos e um mercado em transformação

A publicação de Cecilia Flesch surge como uma faísca que reacende velhas tensões nos bastidores da emissora. A jornalista, que também deixou o canal em meio a cortes e mudanças estratégicas, deu a entender que a demissão de Daniela está sendo usada como exemplo — e que o sistema permanece intacto, apesar das trocas de nomes na linha de frente.

Enquanto isso, a saída da âncora segue dividindo opiniões entre colegas, fãs e especialistas em mídia. Para alguns, trata-se de uma resposta à perda de neutralidade; para outros, é reflexo de uma Globo em busca de um novo posicionamento político e editorial em tempos de redes polarizadas.

Entre códigos de conduta, recados cifrados e silêncios estratégicos, o que fica evidente é que a dança das cadeiras no telejornalismo brasileiro está longe de terminar. E cada movimento parece dizer muito mais do que aparenta.

