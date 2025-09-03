Rachel Sheherazade enfrenta crise financeira e revela golpe

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Em um desabafo inesperado feito diretamente à Justiça, a jornalista Rachel Sheherazade revelou estar vivendo uma grave instabilidade financeira. A ex-A Fazenda, que brilhou na TV aberta e nas redes sociais, surpreendeu ao alegar que enfrenta dificuldades após mais de dois anos desempregada e, ainda, ter caído em um golpe comercial que comprometeu seriamente sua estabilidade econômica.

A revelação foi feita em um pedido de Justiça gratuita, no qual Sheherazade argumentou que o pagamento das custas processuais — no valor de R$ 536,75 — poderia comprometer o sustento de sua família. Segundo a coluna de Rogério Gentile, do UOL, a jornalista detalhou que, além de não possuir renda fixa, ainda responde como ré em processos trabalhistas decorrentes de um prejuízo milionário. Ela contou ter investido R$ 1 milhão em uma faculdade, mas acabou sendo indevidamente registrada como sócia da instituição, herdando uma série de dívidas e pendências judiciais.

Justiça exige documentos e jornalista recua

Apesar da solicitação, a Justiça não concedeu o benefício de imediato. Em contrapartida, foi exigida a apresentação de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e a declaração do imposto de renda. Diante das exigências, Rachel Sheherazade recuou e optou por arcar com os custos do processo, desistindo do pedido de gratuidade.

Curiosamente, o requerimento havia sido protocolado no dia 3 de julho — poucos dias antes de Sheherazade ser anunciada como a nova apresentadora do programa Acumuladores, que estreou em 17 de julho na Record. O timing provocou ainda mais curiosidade entre os fãs, já que o novo contrato poderia indicar uma reviravolta em sua situação financeira.

Batalha contra o Facebook e indenização milionária

O processo em questão é movido contra o Facebook, após Rachel Sheherazade ter sua conta bloqueada na plataforma. Embora a Justiça tenha determinado que a rede social restabelecesse seu perfil, a jornalista foi além: exigiu uma indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, alegando que o bloqueio comprometeu sua imagem pública.

Conflito ao vivo com Mara Maravilha reacende polêmica sobre Silvio Santos

A semana da jornalista ainda foi marcada por um climão ao vivo durante o Programa da Maravilha, transmitido pela Rede Gospel. Convidada por Mara Maravilha, Rachel Sheherazade foi surpreendida por uma pergunta delicada sobre sua antiga relação profissional com o SBT. Tudo começou quando a apresentadora questionou se Sheherazade se arrependia de algo na vida. “Não, nada, tudo o que fiz foi com o coração, com certeza”, respondeu ela.

A provocação veio logo em seguida. “Quando te pergunto se fez algo é em relação ao assunto do Silvio [Santos], que você processou o Silvio, aí coincidiu com o falecimento dele”, disse Mara, sem rodeios. Visivelmente desconfortável, Rachel evitou se aprofundar. “Eu não falo sobre esses assuntos relacionados à empresa anterior porque todo mundo sabe, é público, há uma ação judicial em curso, e quem fala são os advogados, os juízes”, declarou.

A declaração reforçou o mistério que ainda envolve sua saída do canal de Silvio Santos, agora ainda mais comentada após o falecimento do empresário. Entre crises pessoais, disputas judiciais e novos rumos profissionais, Rachel Sheherazade prova que sua trajetória continua marcada por coragem, reviravoltas e capítulos dignos de um roteiro dramático da vida real.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.