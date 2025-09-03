Júnior Lima se emociona ao revelar doença rara da filha: “Foi muito aflitivo”

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Durante entrevista ao Fantástico, Júnior Lima falou pela primeira vez com mais detalhes sobre o momento difícil que enfrentou ao lado da filha Lara, de apenas 3 anos. A pequena foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que afeta o funcionamento dos rins e causa perda excessiva de proteínas pela urina. “Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença”, confessou o cantor, ainda visivelmente emocionado.

Ele relembrou o instante em que notou que algo estava fora do normal. “Um dia, peguei ela no colo e achei ela muito pesada. Depois, percebemos um inchaço anormal. Foi o primeiro alerta”, contou.

O que é a síndrome nefrótica?

A síndrome, segundo Júnior, é pouco conhecida até mesmo entre os médicos e pode ser confundida com outras condições mais comuns na infância. “Foi um susto grande. A gente não sabia o que estava acontecendo”, disse. No caso de Lara, a doença exigiu medicação intensa e acompanhamento constante.

Felizmente, a resposta ao tratamento foi positiva. “Ela está bem, desinchou completamente e já está assintomática”, contou aliviado. O cantor destacou, no entanto, que nem todas as crianças respondem bem ao uso de corticoides — algo que aumentava ainda mais a angústia nos primeiros dias do diagnóstico.

Por que decidiram tornar o caso público?

Júnior e sua esposa, a designer Monica Benini, decidiram dividir a história com o público não por exposição, mas como forma de ajudar outras famílias. “A gente viveu muita desinformação no início. Foi angustiante. Se eu tivesse ouvido falar dessa síndrome antes, talvez a gente tivesse diagnosticado mais rápido”, refletiu.

Quais cuidados a família está tomando?

Com a imunidade da filha comprometida por causa do tratamento, a família tem tomado medidas rígidas para evitar qualquer tipo de infecção. “Vocês vão ver a gente de máscara em lugares com muita gente. Qualquer virose pode atrapalhar tudo e fazer o tratamento voltar à estaca zero”, explicou o músico.

Ao abrir a intimidade de sua família, Júnior Lima reforça a importância da atenção aos sinais do corpo e da busca por diagnóstico precoce. Mais do que um relato comovente, sua fala serve como um alerta necessário e um gesto de empatia com outros pais que podem estar passando por situações semelhantes.

