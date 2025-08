Vídeo: Lucas detona Carlinhos após clima com influenciadora: “Tu é canalha!”

Após a repercussão do suposto clima entre Carlinhos Maia e a influenciadora Eduarda Luvisneck, o criador de conteúdo voltou a se manifestar na madrugada desta segunda-feira (4/8), por meio de vídeos publicados nos Stories. Carlinhos abriu o coração e revelou que sim, ficou confuso com seus sentimentos após uma festa realizada em sua casa.

A conversa mais intensa, no entanto, veio com Lucas Guimarães, seu ex-marido. Em um tom misto de brincadeira e sinceridade, Lucas questionou o comportamento de Carlinhos com Duda durante a confraternização: “Você ficou na mesa com a menina lá como? Agarrado, não foi?” — e completou: “Aí depois diz que não tá fingindo que é hétero?”

Carlinhos está mesmo se sentindo confuso?

Em meio a conversa com Lucas, Carlinhos admitiu de forma direta: “Fiquei confuso, pô! Juro que fiquei confuso.” A declaração espontânea surpreendeu seguidores, já que anteriormente ele havia negado qualquer envolvimento além da amizade com Duda.

Lucas, por sua vez, respondeu com firmeza: “Se você ficou confuso, imagina quem foi casado com você por 15 anos.” O clima de tensão se intensificou quando os dois começaram a relembrar momentos e sentimentos do passado, misturando ironia, mágoa e afeto.

É crise de meia-idade ou só um momento de recomeço?

Durante os vídeos, Lucas chegou a brincar: “Não é crise de meia idade, não?” Carlinhos rebateu: “Que meia idade? Eu tenho 34!” Apesar do tom leve, o influenciador reconheceu que não está em sua melhor fase emocional. “Você vai se redescobrir de outra forma”, disse Lucas, em tom mais sereno.

Carlinhos também mencionou estar sendo visto como “doido” pelas pessoas próximas e nas redes sociais: “O povo acha que eu tô doido, viu?” — ao que Lucas respondeu: “Tô achando que tá mesmo!”

E a Duda, entra onde nessa história toda?

Em meio ao caos emocional, os dois fizeram questão de deixar claro que Eduarda Luvisneck não tem culpa de nada. “Ela não é culpada de nada”, garantiu Carlinhos. Já Lucas, com um pouco mais de acidez, comentou: “Quem é culpado de cachorro é tu.” A frase, apesar de descontraída, refletiu a tensão entre os dois.

Assista ao vídeo:

Ao final, Carlinhos ainda foi questionado se já teve alguma fantasia com Duda. “Sonhei um dia”, disse ele, tentando encerrar o assunto com humor. Mas o clima geral era de exposição emocional e um reencontro repleto de feridas ainda abertas.

A sequência de vídeos mostrou que, apesar de separados, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães ainda compartilham uma conexão intensa — recheada de sentimentos mal resolvidos, ironias e desabafos sinceros. Enquanto isso, o nome de Eduarda Luvisneck continua circulando nas redes, mesmo sem envolvimento direto na polêmica.

