Sócia da Mynd quebra o silêncio após saída de Gominho da agência

A influenciadora e empresária Fatima Pissarra, sócia da agência de marketing de influência Mynd, confirmou a saída de Gominho do casting da empresa. A informação, inicialmente divulgada pela coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, foi posteriormente confirmada pela própria Fatima em entrevista exclusiva à coluna de Fábia Oliveira.

Segundo a empresária, o influenciador enviou uma mensagem na última quinta-feira (31/7) comunicando sua decisão de deixar o time de agenciados.

“Ele mandou uma mensagem linda dizendo que tem muita coisa acontecendo e que quer dar um tempo. Agradeceu por tudo, disse que quer manter a parceria com a gente e que mudamos muito na vida dele”, relatou Fatima.

Relação encerrada entre Gominho e Mynd

De acordo com Fatima Pissarra, a saída foi marcada por afeto e reconhecimento da história construída ao longo dos anos entre Gominho e a agência, que tem como uma das fundadoras a cantora Preta Gil, falecida no último mês.

“Ele disse que não vai mais ser agenciado, mas quer continuar perto. Respondi que ele sempre terá a Mynd com ele, que as portas estarão abertas e faremos muitos jobs”, completou a empresária.

A decisão foi respeitada pela Mynd, sem cobrança de multa contratual, conforme revelou a Folha de S. Paulo. Embora a notícia tenha surpreendido parte da equipe interna da agência, o encerramento do contrato ocorreu de forma amigável e sem conflitos.

Saída ocorre pouco após a morte de Preta Gil

A decisão de Gominho acontece pouco mais de dez dias após a morte de Preta Gil, com quem mantinha uma amizade pública e profunda. O influenciador esteve ao lado da artista durante todo o tratamento contra o câncer colorretal e, desde então, tem mantido postura mais reservada nas redes sociais.

A Mynd, uma das maiores agências de influenciadores do Brasil, tem passado por reformulações recentes no casting, com entradas e saídas estratégicas. Até o momento, Gominho não comentou publicamente sobre o desligamento.

