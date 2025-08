A estreia do novo humorístico Aberto ao Público, da TV Globo, reacendeu um embate antigo entre a emissora e o SATED-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro). O motivo é a presença de humoristas sem registro profissional (DRT) em um formato que, apesar de conter improviso, se enquadra como obra de dramaturgia — o que, segundo a legislação brasileira, exige a regularização dos artistas envolvidos.

Estrelado por Bruna Louise e Thiago Ventura, o programa vai ao ar nas noites de domingo e segue as diretrizes tradicionais da dramaturgia: há roteiro, direção, plateia, iluminação cênica e equipe técnica especializada. Com base na Lei nº 6.533/78, que regulamenta o exercício das profissões artísticas no país, o sindicato afirma que a ausência do DRT representa uma grave infração à norma.

Em nota oficial, o SATED-RJ anunciou que irá tomar medidas judiciais contra a Globo por descumprimento da legislação vigente e violação da convenção coletiva da categoria. “Improviso não isenta registro profissional”, declarou o sindicato. “Mais uma vez, a TV Globo desrespeita a regulamentação e ignora os direitos da classe artística.”

A emissora, que acumula uma longa tradição de programas humorísticos — como Os Trapalhões, Zorra Total e Sai de Baixo —, sempre utilizou elencos com DRT regularizado. Para o sindicato, a decisão atual representa um retrocesso e um risco para a valorização da profissão artística no Brasil.

O SATED-RJ afirmou ainda que seguirá atuando na defesa do registro profissional e da categoria, com ações concretas para coibir práticas irregulares em produções televisivas. “Estaremos sempre protegendo o registro profissional”, conclui o comunicado.

The post SATED-RJ cobra providências após Globo escalar humoristas sem DRT appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.