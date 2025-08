Nelson Rodrigues volta aos palcos com “Perdoa-me por me traíres” no Rio

Ministério da Cultura apresenta a estreia nacional, da nova montagem do texto de Nelson Rodrigues “PERDOA-ME POR ME TRAÍRES” sob a Direção de Marcelo Portes, no elenco a atriz Valéria Alencar, em curta temporada na Casa de Cultura Laura Alvim. Projeto incentivado pela Lei Rouanet, através do Governo Federal do Brasil.

O espetáculo conta com belíssima trilha sonora, através de clássicos de Chico Buarque, que se conectam a um roteiro com temáticas repletas de amor, traição e adultério – um prato cheio para a obra Rodriguiana.

O público vai se envolver na história de Glorinha, uma adolescente que se prostitui para vingar a morte da mãe e buscar identidade e justiça. Com apenas 15 anos, vive com os tios Raul e Odete, e acredita que a mãe, Judite, cometeu suicídio e que o pai, Gilberto, ficou louco. A adolescente é levada por uma amiga para um bordel e se interessa em trabalhar como prostituta, enquanto seu tio Raul, que é dominador e violento, vigia Glorinha para preservar sua castidade., mas ao descobrir que Glorinha se prostitui, Raul decide contar-lhe a verdade sobre a origem dos pais… A peça explora temas polêmicos como aborto, traição, prostituição de menores, hipocrisia humana e machismo.

O espetáculo é Idealizado e dirigido por Marcelo Portes, a montagem teve sua motivação inicial em 2018, após uma leitura dramatizada na casa de cultura Guilherme Araújo, grande produtor de artistas renomados. A leitura alcançou sucesso e recebeu vários convites. Um ano após, a direção e elenco se reúnem para reviver o trabalho no Centro Cultural Midrash. Esse contato com o texto “Perdoa-me por me traíres” suscitou em todos à vontade de encená-lo, dando continuidade às pesquisas e estudos feitos para a realização das leituras dramatizadas.

Com um roteiro escrito em 1957 e atual até hoje, o texto permeia questões como feminicídio, violência contra a mulher, clínicas de aborto clandestinas e deputados amorais, onde é escancarada toda vulnerabilidade humana, o que ganha destaque e especial simbolismo através de um cenário inspirado na obra de Cildo Meireles “O Desvio para o Vermelho”, grande artista plástico conhecido internacionalmente.

“A genialidade de Nelson Rodrigues mostra em Perdoa – Me Por Me Traíres como ele é atemporal, pois esses problemas são existentes até hoje, depois de 68 anos do texto escrito” – declara o diretor.

