Saiba quem é o cantor gospel baleado por engano em SP

O nome João Igor ganhou destaque nas redes sociais nesta quarta-feira (30) após o cantor gospel ser baleado por engano dentro do Terminal Rodoviário Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. O artista, que seguia viagem para cumprir agenda de shows em Bauru, no interior do estado, acabou ferido na perna durante uma confusão envolvendo um policial dentro de um ônibus intermunicipal.

Segundo informações da empresária do cantor, João foi atingido após um passageiro tentar tomar a arma de um policial. Na tentativa de se defender, o agente disparou e o tiro acabou acertando a janela do ônibus, atingindo João. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de São Paulo, onde recebeu atendimento. Felizmente, seu estado de saúde é estável e ele não corre risco de vida.

Viral nas redes sociais e agenda cheia no interior

João Igor se tornou conhecido nacionalmente após protagonizar um momento emocionante ao lado da influenciadora Fernanda Ganzarolli, em março deste ano. Durante uma live, os dois cantaram juntos o louvor “Faz um Milagre em Mim”, de Régis Danese, e o vídeo viralizou, ultrapassando 2 milhões de visualizações nas redes sociais. Desde então, o cantor viu sua carreira despontar e conquistou quase 1 milhão de seguidores.

O show que ele faria em Bauru marcaria sua estreia em uma igreja da cidade, que chegou a divulgar o evento nas redes sociais como um marco para a comunidade evangélica local.

Comoção entre fãs e apelo por orações

Após o incidente, Fernanda Ganzarolli usou suas redes para se pronunciar sobre o estado do amigo e pedir orações.

“É uma notícia que me abalou, estou aqui nervosa. Hoje, o João Igor foi cumprir uma agenda e um policial baleou ele. Peço para todos orarem. Ele fez a diferença na minha vida, um canal de luz”, disse a influenciadora, visivelmente abalada.

O episódio gerou grande repercussão entre os fãs do cantor, que têm usado a internet para prestar solidariedade e pedir justiça. A empresa Socicam, responsável pela administração do terminal, confirmou que a ocorrência aconteceu no interior de um ônibus na plataforma de embarque. Até o momento, não há nota oficial da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre a conduta do policial envolvido.

João Igor segue internado em recuperação, cercado pelo carinho do público que acompanha sua trajetória de fé, música e superação.

