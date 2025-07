Após confusão em show, Roberta Miranda se pronuncia

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A cantora Roberta Miranda, de 67 anos, se pronunciou na noite desta quarta-feira (30) sobre o incidente que viralizou nas redes sociais durante sua apresentação em Campos Sales, no Ceará. O episódio ocorreu na última terça-feira (29), durante o Camp Fest, evento comemorativo aos 126 anos do município, e envolveu a invasão de palco por um homem que acabou esbarrando na artista, que reagiu com empurrões e chutes.

Em vídeos divulgados, o momento da confusão gerou controvérsia e levou parte do público a acusar a cantora de agressão. No entanto, Roberta Miranda utilizou seus stories no Instagram para esclarecer o ocorrido e rebateu as críticas, afirmando que tudo foi uma reação de susto.

“É claro que as pessoas, principalmente a imprensa, estão esperando que eu fale algo. O ângulo que mostraram está errado e eu não culpo a imprensa, porque mostraram um ângulo errado. Agora, o ângulo certo está indo para vocês, já está na mão da minha assessoria”, declarou.

Segundo ela, o episódio ocorreu enquanto ela abraçava uma fã no palco. Foi nesse momento que o homem teria pulado e a surpreendido com um movimento brusco.

“Por que não falam do abraço gostoso que eu estava dando na fã e, de repente, o homem levanta e bate com a mão e eu me assustei. Ação e reação, essa foi a reação que eu tive, entendeu?”, explicou, reforçando que a cena foi interpretada de forma distorcida.

Quase caiu do palco e teve ferimentos leves

Na legenda da publicação, Roberta ainda deu mais detalhes da situação e lamentou que o episódio tenha ganhado essa repercussão. Segundo ela, o invasor quase causou um acidente mais grave.

“O rapaz por pouco não causou um acidente envolvendo também minha fã e fotógrafo. Por pouco quase caímos do palco. Toda ação causa uma reação”, escreveu a artista.

Ela ainda informou que sua equipe de segurança agiu rapidamente e controlou o homem, evitando maiores transtornos.

Saída abrupta e nota da produção

Apesar de não ter se despedido do público ao fim do show, a cantora garantiu que sua atitude não teve intenção de desrespeitar ninguém. A produção do evento também se manifestou por meio de nota oficial.

“No momento, Roberta Miranda estava abraçando uma fã, demonstrando todo o carinho que tem pelo público que a acompanha em 40 anos de carreira, quando foi surpreendida pelo homem que pulou no palco. Assustada, a cantora quase caiu, teve a mão e os lábios machucados, o que resultou em sua reação”, explicou o comunicado.

The post Após confusão em show, Roberta Miranda se pronuncia appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.