Whindersson Nunes faz alerta sobre uso de drogas

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Durante participação no podcast da psicóloga Pamela Magalhães, o humorista Whindersson Nunes, de 30 anos, surpreendeu os fãs ao compartilhar reflexões profundas sobre o uso de drogas — tanto no contexto espiritual quanto recreativo. Ao longo da conversa, transmitida nesta quarta-feira (30) no YouTube, ele ponderou sobre os limites entre expansão da consciência e o risco de dependência.

“A droga é um componente que existe e que as pessoas sabem o efeito. No geral, quando uma pessoa toma alguma coisa desavisada, vai ter uma coisa, mas como é um pouquinho de expansão da consciência, se você usasse para alguma coisa que te fizesse bem, ia ser melhor”, disse o humorista, que já falou publicamente sobre o uso de maconha.

Entre o sagrado e o perigoso

Em tom comparativo, Whindersson citou o uso tradicional da ayahuasca por povos indígenas, contrapondo com o LSD feito em laboratórios clandestinos. Segundo ele, o problema não está apenas na substância, mas na intenção e no contexto em que ela é consumida.

“Tem o DMT que é o que o indígena usa na ayahuasca. E tem o LSD que é a mesma propriedade, só que alguém cria em algum laboratório e fala assim: ‘Quem tomar essa p*rra aqui vai ter uma viagem cruel’ e aí algum desavisado vai parar no hospital, entendeu? Qual desses lados eu ia querer? O indígena, o xamã, a pessoa que vai me levar ao rito espiritual”, explicou.

Uso recreativo e normalização em meios sociais

O artista também falou sobre o uso recreativo da cocaína entre profissionais da arte e da medicina, revelando ter conhecimento de bastidores.

“Eu conheço o mundo das pessoas e quando as pessoas têm intimidade e acham que confiam em você, eu sei que muita gente faz isso, inclusive do meio da medicina, do meio artístico. Eles usam recreativamente, tranquilo e de boa”, revelou.

Quando a dor vira gatilho

Whindersson alertou para o perigo do uso de substâncias em momentos de dor emocional, o que pode desencadear vícios silenciosos.

“O problema é: morreu o meu gato. E aí corre para droga para poder amenizar aquilo. E aí quando você entra nessa é difícil sair”, apontou. O humorista ainda ampliou a discussão para o uso de medicamentos.

“Droga é droga. Remédio é droga. Tomou remédio pra dormir, aí não tem o mesmo efeito, vai tomar dois. Aí não tem mais, vai tomar três. Você está se drogando”, concluiu.

The post Whindersson Nunes faz alerta sobre uso de drogas appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.