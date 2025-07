Nova etapa: Jojo Todynho decide vender casa atual após comprar mansão no Rio

SIGA NO

Jojo Todynho está prestes a virar mais uma página em sua trajetória. Em conversa com seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (29/7), a influenciadora de 28 anos contou que irá colocar à venda a casa onde mora atualmente, em um condomínio na zona oeste do Rio. O motivo? Segundo ela, o imóvel já não acompanha o momento de transformação que está vivendo.

“Fui muito feliz aqui, fui muito triste aqui também. Estou em uma nova fase da minha vida, buscando coisas diferentes… Essa casa não faz mais parte da minha evolução”, desabafou Jojo.

O que esperar da nova mansão?

Sem revelar muitos detalhes, Jojo contou que a nova casa trará boas energias e simboliza uma nova etapa de conquistas. “Essa casa nova será uma casa de muitas bênçãos, muita alegria. É isso… É fase. Meu tempo aqui já deu”, afirmou.

Em abril deste ano, Jojo comemorou publicamente a compra de sua nova mansão, localizada em um condomínio de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste da capital fluminense. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o imóvel foi adquirido por aproximadamente R$ 3,9 milhões.

Uma mudança de dentro pra fora?

A decisão de vender a casa antiga parece ir além do espaço físico: reflete um momento pessoal de renovação, amadurecimento e busca por paz. Jojo vem compartilhando com os fãs seu processo de transformação, que envolve saúde, fé, estudos e agora, também, um novo lar.

