Gominho surpreendeu os seguidores ao fazer uma publicação enigmática nesta terça-feira (29/7), revelando que passou por um jogo de Ifá – um tradicional oráculo da cultura iorubá, usado para receber mensagens do orixá Orunmilá, o guardião do destino. Segundo ele, a principal recomendação espiritual recebida foi simples e direta: falar menos, se resguardar mais.

“Vou ficar quietinho pra morrer velhinho”, escreveu no X (antigo Twitter), resumindo a orientação que recebeu.

Foto: Reprodução/ X Antigo Twitter

Como os fãs reagiram ao desabafo?

A publicação gerou curiosidade e interpretações diversas. Um dos seguidores comentou: “Silêncio é mágico e poderoso. Acho até que você nem devia ter contado que foi no Ifá”. Outro brincou: “Gominho é o famoso ‘calada vence’”. Houve ainda quem não entendeu o contexto e perguntou: “O que está rolando???”.

A nova fase de introspecção de Gominho também parece ter conexão direta com o recente luto pela morte de Preta Gil. Em entrevista à revista Caras, ele contou que viveu duas semanas recluso na casa da amiga, após o falecimento dela em 20 de julho. “Foi muito puxado. Por isso que agora eu estou tão bem até para falar sobre isso”, revelou.

Por que Preta não queria Gominho no BBB?

O apresentador também compartilhou que pensou em entrar no Big Brother Brasil para “descansar do mundo”. No entanto, Preta teria reagido com firmeza e bom humor: “Se eu não estivesse aqui para te defender…”, disse ela, impedindo a ideia de ir para outro reality. Vale lembrar que Gominho já esteve em A Fazenda 6, em 2013.

Instagram Gominho Foto: Reprodução/Instagram

Ainda não está claro se o apresentador pretende dar um tempo das redes ou da televisão, mas a mensagem de recolhimento espiritual indica que ele está repensando sua exposição pública. Silêncio, neste momento, parece ser um gesto de cura – e também de resistência.

The post “Vou ficar quietinho”: Gominho compartilha mensagem com tom enigmático appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.